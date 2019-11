Mann ersticht Sohn von Ex-Bundespräsident Weizsäcker

In der privaten Schlosspark-Klinik in Berlin ist am Dienstagabend der Chefarzt der Inneren Medizin erstochen worden: Fritz von Weizsäcker, Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Er wurde 59 Jahre alt.

Der Mediziner hielt laut Polizei gerade einen Vortrag, als plötzlich ein Mann auf ihn zuging und mit dem Messer auf ihn einstach. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen sei von Weizsäcker noch vor Ort verstorben.

Zuhörer ebenfalls verletzt

Zu dem Vortrag über Leberprobleme in einem Tagungsraum der Abteilung für Psychiatrie waren Berichten zufolge 15 bis 20 Zuschauer gekommen.

Ein Mann habe noch dazwischen gehen wollen und sei dabei schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Verwundete wurde in ein anderes Krankenhaus gebracht. Mehrere Menschen aus dem Publikum hätten außerdem geholfen, den mutmaßlichen Täter festzuhalten, bis die Polizei vor Ort eintraf. Sie nahm den Mann fest.

Mordkommission ermittelt

Wer der Tatverdächtige ist und warum er von Weizsäcker erstochen hat, darüber ist noch nichts bekannt. Eine Mordkommission hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei rechnet im Laufe des Mittwochs mit neuen Erkenntnissen.

Bewegender Instagram-Post von Schwester

Die Schwester des Ermordeten, Beatrice von Weizsäcker, postete auf Instagram ein Bild von einem Kreuz. Dazu schrieb sie "Gib acht auf meinen Bruder ...".