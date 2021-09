Mann attackiert mobiles Impfteam in Gera

Bei einer Corona-Impfaktion im thüringischen Gera ist am Samstag ein mobiles Impfteam angegriffen worden. Dabei seien zwei Mitglieder des Teams verletzt worden, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums mit.

Mann wollte Impfbescheinigung ohne Impfung

Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) hatte der Mann am Nachmittag in einem Einkaufszentrum eine Impfbescheinigung verlangt, wollte sich aber nicht impfen lassen. Als die Mitarbeiter ihm sagten, dass es ohne Impfung keine Bescheinigung gebe, sei der Mann "ausgetickt". Er habe eine medizinische Fachangestellte und einen Helfer verletzt. Sie wurden in einem Krankenhaus behandelt, aber nach KV-Angaben bereits wieder entlassen. Der Angreifer konnte gefasst werden.

Empörung nach Vorfall

Die Kassenärztliche Vereinigung erstattete Anzeige. KV-Chef Annette Rommel verurteilte den Angriff: "Es ist unfassbar, dass Menschen, die die Corona-Pandemie hochgradig engagiert in vorderster Front bekämpfen, angegriffen werden." Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) sagte: "Aus der Hetze der Impfgegner werden Taten. Das können wir als Gesellschaft nicht akzeptieren." Die Impfteams seien unterwegs, damit sich Menschen vor der Infektion schützen.

Die Impfaktion wurde nach dem Vorfall abgebrochen und soll wiederholt werden.