Mann am Holocaust-Denkmal in Berlin schwer verletzt

Am Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin-Mitte ist ein Mann schwer verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei auf der Plattform X mitteilte. Nach einem Bericht der "B.Z." wurde der Mann von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen, der Täter ist auf der Flucht. Am Abend war zunächst vieles unklar. Ob es einen Zusammenhang zu dem Mahnmal gab, war zunächst nicht erkennbar. Der Polizei zufolge wurden Ermittlungen eingeleitet.

Polizei: Opfer wurde mit Stichwaffe verletzt

Polizei-Sprecher Florian Nath sagte der "B.Z.": "Opfer ist eine männliche Person, Verletzungen durch eine Stichwaffe. Er ist im Krankenhaus. Zur Identität des Mannes gibt es noch keine Erkenntnisse. Die Tatwaffe wurde bisher noch nicht gefunden." Nach Informationen der "Bild"-Zeitung verwendete der Täter ein Messer. Dem Opfer seien mehrere Stiche zugefügt worden.

Laut Angaben der Polizei ist der Mann schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. "Wir haben absolut keine Ahnung, was das Motiv für die Tat war", sagte Nath.

Polizei sucht mit Großaufgebot nach Täter

Die Polizei sucht aktuell mit einem Großaufgebot nach dem Täter. "Wir fahnden mit sehr starken Kräften im unmittelbaren Nahbereich hier in Berlin-Mitte", sagte der Polizei-Sprecher am Abend am Tatort. Es bestehe keine Gefahr für andere Menschen. "Wir haben hier überall Polizei, sowohl in zivil als auch uniformiert".

Zeugen wollen laut Nath gesehen haben, wie ein Mann wegrannte. Sie wurden am Abend von Rettungskräften betreut, wie die Polizei weiter mitteilt. Der Bereich um das Mahnmal wurde abgesperrt, drei Feuerwehrwagen sowie ein Dutzend Polizeifahrzeuge waren dort im Einsatz. Eine Feuerwehrleiter wurde ausgefahren, um von oben das Mahnmal auszuleuchten.