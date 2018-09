"Mangkhut" und "Florence" verursachen massive Schäden

Problem des Hurrikans in den USA ist nicht der Sturm, sondern das Wasser, das er mitbringt - durch Regen und durch den herangedrückten Ozean. Mehrere Menschen wurden bereits in den Tod gerissen. Die Behörden bestätigten sechs Todesfälle, Medien berichteten von deutlich mehr Opfern: Die "New York Times" spricht von zwölf Todesopfern.

Große Teile von North Carolina, South Carolina und vom Süden Virginias sind überschwemmt. Die Sturmfluten des Atlantik haben außerdem mehrere Flüsse auf Rekordstände angestaut. Ihr Wasser drückt immer weiter ins Inland. Sogar die 150 Kilometer weit im Landesinneren liegende Stadt Fayetteville meldet Überschwemmungen.

Überschwemmungen in den USA

Wegen der Überflutungen waren zahlreiche Straßen unpassierbar, Rettungskräfte holten Menschen mit Booten aus ihren Häusern. Autofahrer mussten teils Umleitungen von hunderten Kilometern in Kauf nehmen. Die Behörden befürchteten, dass die Wassermassen über die Flüsse bis in die Mittelgebirge gedrückt werden und dort sogar Erdrutsche auslösen könnten.

Andernorts gab es aber erste Anzeichen von Entwarnung. Das Nationale Hurrikan Zentrum nahm seine Sturmwarnungen für weite Teile der Küste zurück. Am Flughafen des Urlauberortes Myrtle Beach wurde am Sonntag der Flugbetrieb wieder aufgenommen.

Südostasien: 100 Tote durch Taifun

Unterdessen sorgt in Südostasien der bisher schlimmste Taifun des Jahres für Verwüstungen. Inzwischen hat "Mangkhut" das chinesische Festland erreicht. In ersten Berichten ist dort von zwei Todesopfern die Rede. Auch die Millionenmetropole Hongkong ist betroffen: Wassermassen überfluteten Straßen, heftiger Wind riss Bäume, Masten und Baugerüste um. Hunderte Flüge wurden gestrichen, laut chinesischen Staatsmedien 2,4 Millionen Menschen in Sicherheit gebracht. In 7.000 Haushalten fiel der Strom aus.

Zuvor war der Taifun über den Norden der Philippinen hinweggefegt. Die Behörden befürchten dort bis zu 100 Todesopfer - vor allem durch Erdrutsche. Mehrere Hilfsorganisationen wie die Caritas, Misereor und die Diakonie Katastrophenhilfe haben erste Hilfsaktionen gestartet und zu Spenden aufgerufen.