Designierter EVP-Chef Weber: EU-Einstimmigkeitsprinzip kippen

Nach dem mühsamen Kompromiss im Streit um ein Öl-Embargo gegen Russland will der Chef der EVP-Fraktion, Manfred Weber, das Prinzip der Einstimmigkeit in der EU abschaffen. Man dürfe sich nicht mehr von einem einzigen Land am Handeln hindern lassen.