Manfred Weber: "Werde EU-Beitrittsgespräche mit Türkei beenden"

Der heftige Schneesturm in Kloster Seeon könnte darauf hindeuten, dass Europa eine neue Eiszeit droht, doch eigentlich will Manfred Weber die Europäische Sonne strahlen lassen und so steht er bei Schneeschauern im Hof des Klausurortes und stellt seine Leitgedanken für die bevorstehende Europawahl vor mit den Worten:

"Wir wollen Europa gestalten. Wir wollen ein ambitioniertes Europa, aber wir wollen auch ein Europa, das geerdet ist, das bei den Menschen ist." Manfred Weber, CSU

Aber Weber will Europa auch seine Grenzen aufzeigen. Die Türkei soll mit ihm als möglichem neuen EU-Kommissionspräsidenten keine Chance auf eine Mitgliedschaft in der EU mehr haben. Es ist ein Versprechen für den Wahlkampf, das Weber da formuliert: "Deswegen die klare Aussage, dass ich als möglicher neuer Kommissionspräsident die Beitrittsgespräche mit der Türkei beenden werde."

Konstruktive statt kritische Töne zu Europa in der CSU

Weber soll die Kampagne der CSU zur Europawahl prägen. Deswegen will man gut über Europa reden. Markus Söder, der künftige Parteichef, hat kürzlich Europa "die Zukunft" genannt. Jetzt will Alexander Dobrindt, der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Lust auf Europa machen und sagt: "Wir wollen positiv für Europa werben. Wir wollen mit der Europäischen Idee begeistern im Wahlkampf."

Markus Ferber, der langjährige und erfahrene Europaabgeordnete, hört solche Töne mit Genugtuung. Die CSU habe viel zu lange über Europa genörgelt.

"Der Fokus war immer aufs Kritische und nie aufs Konstruktive. Wenn sich das jetzt endlich gedreht hat, dann bin ich der glücklichste Mensch, weil ich habe da wirklich jahrzehntelang dran hingearbeitet, dass wir dahin kommen." Markus Ferber, CSU

CSU erwartet Motivation für Europawahlkampf

Ferber glaubt darum auch, dass der Europawahlkampf der CSU erfolgreich verlaufen wird. Er baut auch darauf, dass der neue Parteichef Söder den Europawahlkampf engagiert führen wird: "Das ist sein erster Wahlkampf. All das sind Randbedingungen, die auch zeigen werden, dass die Partei motiviert in diesen Europawahlkampf gehen wird und ich denke, dass dieser Funke auch bei den Wählern rüberspringen wird."

Weber attackiert die AfD

Dazu will man sich auch von der AfD abgrenzen. Manfred Weber wirft der Partei vor, den Austritt Deutschlands aus der EU vorzubereiten. Das stehe so in einem Leitantrag der AfD zur Europawahl, sagt Weber und warnt: "Damit zeigt die AfD das wahre Gesicht, und die Bürger müssen wissen, dass die AfD die deutsche Brexit-Partei ist."

Brücke zu Viktor Orban bleibt offen

Die CSU will darum weiter auch mit Viktor Orban im Gespräch bleiben. Es gehe auch hier darum, Brücken zu bauen, sagt der Chef der CSU-Bundestagsgruppe, Alexander Dobrindt, und verteidigt, dass die CSU bislang immer im Kontakt mit dem ungarischen Ministerpräsidenten geblieben ist. "Wenn man sich die Situation in Europa anschaut, dann weiß man genau, dass der mangelnde Dialog, das mangelnde Gespräch am Schluss genau zu solchen Situationen wie dem Brexit mitgeführt hat", sagt Dobrindt und mahnt: "Wer will, dass wir eine Situation wie mit England auch im Osten Europas erleben, ja, der muss aufhören mit Ungarn, mit Viktor Orban und anderen zu reden."

Dennoch will man nicht mehr so weit gehen und Viktor Orban wieder zu einer CSU-Klausur einladen. Dazu heißt es auch, man werde dem umstrittenen ungarischen Ministerpräsidenten keinen Rabatt bei den Grundrechten und bei der Rechtsstaatlichkeit geben.