Manfred Weber: Weitere Sanktionen gegen Belarus notwendig

An der EU-Außengrenze zu Belarus verschärft sich die Situation. In der Nacht sollen Migranten die Grenze nach Polen durchbrochen haben, so ein aktueller Bericht. Außerdem haben Tausende Migranten an der Grenze eine weitere Nacht in der Kälte verbracht.

Der belarussische Machthaber Lukaschenko steht im Ruf, die Menschen aus Krisenstaaten wie Syrien, Afghanistan, Libyen und Irak gezielt einfliegen zu lassen, um sie dann in Richtung EU-Grenze zu schleusen.

Weber: Geschäftsmodell der Oligarchen beenden

"Wir dürfen nicht erpressbar sein", fordert angesichts der belarussischen Politik der CSU-Europaabgeordnete und EVP-Fraktionschef Manfred Weber. "Wir als Europäer erleben einen wiederholten Weckruf", sagte er im Bayern 2-Interview. "Wir als Staat müssten entscheiden, wer kommt und nicht die Schlepperbanden." Das Geschäftsmodell der Oligarchen mit den Flüchtlingen müsse beendet werden, so Weber.

Druck aufs "System Lukaschenko" ausüben

Lukaschenko führe "jetzt einen hybriden Krieg gegen Europa", das sei inakzeptabel und werde ausgetragen "auf dem Rücken unschuldiger Menschen, die dafür missbraucht werden", sagte Manfred Weber angesichts der Flüchtlinge vor der polnischen Grenze.

Sein Fazit: "Es gibt nur die Möglichkeit, dass Europa Druck auf Belarus und vor allem auf das System Lukaschenko ausübt." Dafür seien weitere Sanktionen notwendig, sagte Weber und nannte auch die belarussischen Fluggesellschaften. "Wer sich da nicht einordnet, dass dieses Geschäftsmodell beendet wird, auch bei den Fluggesellschaften, der muss damit rechnen, dass er auch in Europa mit Konsequenzen rechnen muss", sagte Weber. "Wir dürfen uns als Europäer nicht auf der Nase rumtanzen lassen."

An Polen gerichtet sagte Weber: "Polen muss sich auch europäisch verhalten, muss auch Unterstützung akzeptieren, das heißt auch, dass wir erfahren, was an der Grenze passiert, was die polnischen Autoritäten dort machen."

Entschiedenheit, aber auch Solidarität an der Grenze nötig

Einen Belarus-Deal, in Anlehnung an den Türkei-Flüchtlings-Deal, lehnt Manfred Weber ab.

Europa erlebe gerade einen wiederholten Weckruf, sagte er. "Wir müssen endlich unsere internen Fragen klären. Das heißt: Entschiedenheit an der Grenze, nicht erpressbar machen" Auf der anderen Seite müsse Europa über Kontingente reden und Solidarität zeigen für diejenigen, die wirklich Hilfe benötigen, so Weber.

