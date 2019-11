Manfred Weber rechnet mit Mehrheit für neue EU-Kommission

Manfred Weber hat der künftigen EU-Kommissionspräsidentin seine Unterstützung versprochen, sie habe sich die richtigen Themenschwerpunkte gesetzt. "Ich glaube, es wird eine solide Mehrheit geben", sagte der CSU-Politiker im Interview mit der Bayern 2-radioWelt.

Manfred Weber: Kritik an EU-Wahl

Er habe die letzten Wochen eng mit Ursula von der Leyen zusammengearbeitet, so Weber, der eigentlich als EU-Kommissionspräsident vorgesehen war. "Im Juni und Juli ist ein großes Wahlversprechen nicht umgesetzt worden, nämlich den Menschen zu sagen, dass sie darüber entscheiden, wer Europa führt", kritisierte Weber. Sein Blick gehe aber "nach vorne. Es gibt definitiv Wichtigeres als mich als Person."

Bürokratie-Abbau in der EU

Jetzt müsse "in der Sache" gearbeitet werden, so Weber weiter. Als eines der wichtigsten Themen der neuen EU-Kommission nannte er den Abbau von Bürokratie. Dazu werde Ursula von der Leyen jetzt einen konkreten Vorschlag machen, so Weber. "Jedes neue Gesetz, jeder neue Vorschlag, jede neue Regulierung erzwingt, dass eine alte gestrichen wird." Das Prinzip "one in, one out" solle in der neuen Kommission umgesetzt werden.