Manchester: Drei Verletzte bei Messerattacke

Bei einer Messerattacke in Manchester sind am Silvesterabend drei Menschen verletzt worden. Sicherheitskräfte konnten den mutmaßlichen Angreifer mit einem Elektroschocker und Pfefferspray überwältigen. Dieser soll laut einem Augenzeugen während der Tat "Allah" gerufen haben. Die britische Anti-Terror-Polizei übernahm die Ermittlungen.

Ein Mann und eine Frau erlitten nach Polizeiangaben nicht lebensgefährliche Verletzungen. Die Frau wurde im Gesicht und am Bauch verletzt, der Mann erlitt Verletzungen am Bauch. Die beiden Opfer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Polizist erlitt eine Stichverletzung an der Schulter.

Angreifer nannte "Bombenangriffe" als Motiv

Der mutmaßliche Angreifer begründete die Tat nach Angaben des Augenzeugen Sam Clack mit Bombenangriffen auf "andere Länder": "So lange ihr weiterhin andere Länder bombardiert, wird diese Art von Mist weiter passieren", sagte der Verdächtige nach Angaben Clacks, der Mitarbeiter des britischen Radiosenders BBC ist. Der Angreifer habe vor und während der Tat "Allah" gerufen.

Die Ermittlungen in dem Fall übernahm eine Anti-Terror-Einheit der Polizei. Die Beamten gehen aber davon aus, dass durch die Festnahme des Verdächtigen die akute Gefahr vorüber ist. Die zentrale Silvesterparty in Manchester wurde trotz des Angriffs fortgesetzt. Allerdings wurden die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt.