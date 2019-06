Insgesamt sind in dem Migrationspaket acht Gesetzentwürfe zusammengefasst - das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz und das Geordnete-Rückkehr-Gesetz zum Beispiel. Auch das Datenaustauschgesetz wurde mit eingeschnürt. Es sieht vor, dass verschiedene Behörden künftig leichter auf Daten aus dem Ausländerzentralregister zugreifen können, in dem Informationen von rund 10,6 Millionen Menschen ohne deutschen Pass gespeichert sind. Zu diesen Behörden zählen etwa Jugendämter, aber auch Polizei- und Sicherheitsdienste. Zudem sollen in Zukunft auch bereits von Kindern die Fingerabdrücke erfasst werden.

Seehofer: "Man muss Gesetze kompliziert machen"

Datenschützer und Ausländerorganisationen stören sich schon lange an den Plänen - und seit gestern dürften noch einige Kritiker dazugekommen sein. Da äußerte sich nämlich Innenminister Horst Seehofer beim "Zweiten Berliner Kongress für wehrhafte Demokratie" dazu. Das Gesetz sei ganz stillschweigend eingebracht worden, sagte er.

"Wahrscheinlich deshalb stillschweigend, weil es kompliziert ist, das erregt nicht so. Ich hab' jetzt die Erfahrung gemacht in den letzten 15 Monaten: Man muss Gesetze komplizierter machen. Dann fällt das nicht so auf. Wir machen nichts Illegales, wir machen Notwendiges. Aber auch Notwendiges wird ja oft unzulässig in Frage gestellt." Bundesinnenminister Horst Seehofer

Das Video mit den Äußerungen des Innenminister griff die ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" auf und stellte es auf Twitter.