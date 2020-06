Münchner Runde: Wie soll man mit Risikopatienten weiter umgehen?

Das Coronavirus kann für viele ältere Menschen besonders gefährlich werden – aber eben nicht für alle. In der Debatte um den Schutz von Risikogruppen fühlen sich Senioren oft bevormundet. Altersmediziner warnen sogar vor Entmündig.

Der Leiter der Virologie am Max von Pettenkofer-Institut Prof. Oliver Keppler weist in der Münchner Runde darauf hin, dass vielen nicht bewusst ist, wie groß die Risikogruppe tatsächlich ist. Denn zu ihr gehören beispielsweise auch Menschen, die an Krebs erkrankt sind, Jugendliche, die unter juveniler Osteoporose leiden oder Personen mit Diabetes. "18 Millionen zählen zur Risikogruppe. Das muss man sich mal vor Augen führen. Einige Leute denken, es handelt sich um ein paar wenige Alte in Altenheimen, da drehen wir den Schlüssel um und schmeißen den weg. Und wenn Corona vorbei ist, schließen wir wieder auf. Das ist absolut nicht die Realität", so Keppler.

Isolierung von Kranken und Älteren?

In der immer wieder aufkommenden Debatte um die Isolierung von Risikopatienten vertritt der Chef der Bayerischen Staatskanzlei, Florian Herrmann, eine klare Meinung. Er lehnt einen Ausschluss insbesondere der Älteren vom öffentlichen Leben strikt ab: "Das ist völlig an der Realität vorbei, denn unser Leben spielt sich zwischen den Generationen ab. 60-Jährige, 70-Jährige stehen mitten im Leben. Es ist eine reine Kopfgeburt zu glauben, man könne sie abschotten."

Kontakte werden weiter beschränkt

Allerdings gleichen die Regelungen in Pflegeeinrichtungen und Altenheimen noch immer einem Flickenteppich. Im Zweifelsfall würde man dort auf Nummer sicher gehen und die Kontakte zwischen Pflegebedürftigen und Angehörigen weiter einschränken, beobachtet Eugen Brysch von der Deutschen Stiftung Patientenschutz. In der Münchner Runde fordert er die Bayerische Staatsregierung daher auf, schnellstens zu handeln: "Die Landesregierung muss den Pflegeheim mit einem klaren Konzept heraushelfen. Diese Konzepte fehlen und so wurschtelt jeder herum. Herumwurschteln geht immer zu Lasten derjenigen, die wir eigentlich schützen wollen. Das können wir uns gerade jetzt nicht leisten. Bayern hat die Chance zu sagen, wir zeigen Euch den Weg."

Laut Florian Herrmann hat das Kabinett inzwischen ein Konzept für das Testen des Pflegepersonals in Heimen und Kliniken auf den Weg gebracht. Danach sollen die Kapazitäten von derzeit 11.000 auf 30.000 Corona-Tests erhöht werden.

Kommt eine zweite Corona-Welle?

Ein wichtiger Schritt, denn trotz der guten Entwicklung bei den aktuellen Infektionszahlen ist Prof. Oliver Keppler überzeugt, dass die Krise noch lange nicht überwunden ist. Im nächsten Herbst und Winter wird seiner Ansicht nach "das Virus wieder Fahrt aufnehmen".