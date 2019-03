MAN-Bus explodiert in Stockholm

Im Stadtzentrum von Stockholm ist ein Bus explodiert und in Flammen aufgegangen. Der Busfahrer sei dabei verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die schwedische Polizei mit. Ersten Erkenntnissen zufolge waren keine Passagiere an Bord. Die Ermittler gingen von einem Verkehrsunfall aus und nicht von Terrorismus.

Der Bus der Stockholmer Verkehrsbetriebe SL war am Sonntagmittag in der Nähe des Hauptbahnhofs in den Klaratunnel eingefahren. Dort prallte er gegen ein Hindernis – womöglich gegen eine Höhenwarnung, die von der Tunneldecke hing, wie die Zeitung Aftonbladet mutmaßt. Spekuliert wird zudem, ob der Busfahrer den falschen Weg nahm.

MAN-Bus wie in Augsburg und Nürnberg

Der Bus sei gegen einen Begrenzungsbalken geprallt, melden auch Rettungsteams von vor Ort. Offenbar entstand ein Leck im Erdgastank, der sich auf dem Dach des Fahrzeugs befand. Die Folge: Funkenflug, der Bus begann zu brennen. Es kam zur Explosion.

Nach BR-Recherchen handelt sich um einen Bus des Münchner Unternehmens MAN, genauer gesagt um einen Gelenkbus mit E28-CNG-Gasmotor. Solche Busse sind unter anderem auch in Augsburg und Nürnberg unterwegs.

Erinnerung an Terroranschlag ganz in der Nähe

Stockholm hatte im April 2017 einen schweren Terroranschlag erleben müssen. Damals war ein Attentäter mit einem gestohlenen Lastwagen in die belebte Einkaufsstraße mitten in der Stadt gerast. Fünf Menschen wurden getötet, 15 verletzt. Der Täter, ein Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat, wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Zuletzt war am Freitag ein 46-Jähriger zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil er einen Terrorangriff im Raum Stockholm geplant haben soll.