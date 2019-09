Malu Dreyer: "SPD muss auch in den Bundesländern stark bleiben"

💡 SPD-Regionalkonferenzen

In insgesamt 23 Regionalkonferenzen in allen Bundesländern sollen die Kandidatinnen und Kandidaten, die sich um den SPD-Vorsitz bewerben, zeigen, wie sie die Partei in Zukunft führen und wieder voranbringen wollen. Den Anfang macht Saarbrücken, sechs Wochen später endet die Tour in München-Trudering. In jeder Regionalkonferenz gelten strenge Regeln: die Redezeit ist stark limitiert, jeder Kandidat, jedes Duo, hat genau fünf Minuten Zeit, seine Projekte vorzustellen. Danach dürfen sowohl die Fragen an die Kandidaten als auch deren Antworten nicht länger als 60 Sekunden dauern. Acht gemischte Duos und Karl-Heinz Brunner als Einzelkandidat stellen sich vor. Abstimmen können ausschließlich SPD-Mitglieder vom 14. bis zum 25. Oktober. Einen Tag später wird das Ergebnis bekannt gegeben und die neue Spitze auf dem Parteitag Anfang Dezember gewählt. (Erklärt von Barbara Kostolnik)