Maltas Marine übernimmt Kontrolle über gekapertes Handelsschiff

Die befürchtete Eskalation auf hoher See ist offenbar ausgeblieben. Die maltesische Armee teilte am Morgen mit, es sei gelungen, das Schiff unter die Kontrolle des Kapitäns zu bringen. Dieser habe zuvor erklärt, er und seine Crew seien kurz vor dem Hafen von Tripolis von einer Reihe von Flüchtlingen gezwungen worden, den Kurs zu ändern und in Richtung Malta zu fahren.

Genauer Tathergang noch unklar

Beim Eindringen in die maltesischen Hoheitsgewässer am frühen Morgen hätten zwei Patrouillenboote in Begleitung eines Hubschraubers das Schiff zunächst gestoppt. Schließlich seien Spezialkräfte an Bord gegangen, so das maltesische Militär in einer offiziellen Erklärung. Von Gewalt oder Widerstand an Bord war darin keine Rede. Das Schiff wurde zu einem speziellen Anlegeplatz im Großen Hafen von Valletta eskortiert, hieß es weiter. Dort untersucht die maltesische Polizei den genauen Tathergang.

Flüchtlinge wollten nicht zurück nach Libyen

Die deutsche Hilfsorganisation "Sea Eye" erklärte, sie habe den Funkverkehr zwischen dem aus der Türkei kommenden Handelsschiff und einem europäischen Marineflugzeug mitgehört. Demnach habe der Kapitän Unterstützung angefordert, weil die aus dem Meer geretteten Menschen an Bord sehr aufgebracht seien und nicht zurück nach Libyen gebracht werden wollten. Aus dem Bürgerkriegsland wird immer wieder über schwere Menschenrechtsverletzungen berichtet.

Was mit den Migranten an Bord – darunter angeblich rund 30 Frauen und Kinder – am Ende geschehen wird, ist noch völlig unklar.