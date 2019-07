Malta lässt Migranten von der "Alan Kurdi" an Land

Die 65 Migranten an Bord des deutschen Seenot-Rettungsschiffs "Alan Kurdi" können in Malta an Land gehen. In einer Mitteilung der maltesischen Regierung heißt es, nach Gesprächen mit der Europäischen Kommission und der deutschen Regierung werde die maltesische Marine die Flüchtlinge von der "Alan Kurdi" übernehmen und sie in einen Hafen bringen.

"Wir sind freudig überrascht", sagte Sea-Eye-Einsatzleiter Gorden Isler in einem Telefonat mit der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings sei das Schiff selbst noch nicht über die Entscheidung der maltesischen Behörden informiert worden. "Darauf warten wir jetzt", sagte Isler.

Migranten werden von Malta aus in andere EU-Staaten gebracht

Alle Migranten würden dann umgehend in andere Mitgliedstaaten der EU gebracht, keiner werde in Malta bleiben. Drei Personen, die medizinische Hilfe brauchen, würden sofort von Bord geholt.

Die Regensburger Organisation Sea-Eye hatte die Flüchtlinge vor der Küste Libyens von einem Schlauchboot gerettet und an Bord genommen und zunächst versucht, sie in Italien an Land zu bringen. Die italienische Regierung hatte allerdings ein Einlaufen in ihre Hoheitsgewässer und das Anlegen in Lampedusa verboten. Daraufhin änderte die "Alan Kurdi" ihren Kurs Richtung Malta. Doch auch die maltesischen Behörden hatten dem Rettungsschiff zunächst untersagt, im Hafen der Insel anzulegen.

Papst appelliert an internationale Gemeinschaft

Gleichzeitig hat Papst Franziskus das heutige Mittagsgebet genutzt, um die internationale Gemeinschaft aufzufordern, sich stärker um das Schicksal von Flüchtlingen zu kümmern. Es seien humanitäre Korridore für besonders hilfsbedürftige Migranten notwendig, sagte der Papst.