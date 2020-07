Mallorca: Wirte verschärfen Regeln für Party-Urlauber

Viele Wirte an der Playa de Palma haben die Außenbereiche ihrer Bars und Restaurants mit Ketten und Zäunen von der Straße getrennt, wie mehrere mallorquinische Medien berichten. So soll der Publikumsverkehr etwas geordneter vonstattengehen und der Mindestabstand von anderthalb Metern zwischen den Gästen eingehalten werden. Außerdem haben einige Gastronomiebetriebe mehr Sicherheitspersonal an den Eingängen positioniert.

Polizei schreitet nicht ein

In der Nacht auf Sonntag war die Lage in den Partyhochburgen Mallorcas ruhiger. Zwar feierten Urlauber ausgelassen – aber nicht so dicht gedrängt wie in der Nacht zuvor.

Von Freitag auf Samstag war es zu ausufernden Partys von deutschen Urlaubern an der Playa de Palma und in dem bei Briten beliebten Ort Magaluf gekommen. So gut wie niemand trug eine Maske, Sicherheitsabstände wurden nicht eingehalten. Angetrunkene Urlauber umarmten nach Medienberichten Straßenhändler und flirteten hemmungslos mit Fremden. "Chaos", titelte am Sonntag eine Regionalzeitung. Die Polizei schritt nicht ein. Sowohl die Stadt Palma als auch die Regionalregierung der Balearen haben sich nicht zu den Vorfällen geäußert.

Ab Montag gilt verschärfte Maskenpflicht

Ab Montag soll auf den Balearischen Inseln eine verschärfte Maskenpflicht im Freien gelten. Ausnahmen sind nur für Strände und Pools vorgesehen. Allerdings hat das zuständige Gesundheitsministerium in Palma die genauen Regeln bisher nicht veröffentlicht. Beobachter halten es für möglich, dass die neue Maskenpflicht noch etwas auf sich warten lässt.