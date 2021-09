Sinkende Corona-Zahlen: Mallorca lockert

Als größte Insel der Balearen bietet Mallorca viel: Von Juni bis September Temperaturen über 30 Grad und unzählige Freizeitangebote für die verschiedensten Arten von Sommerurlaubern. Naturfreunde kommen ebenso auf ihre Kosten wie Partygänger und Wassersportler. Kein Wunder, dass diese vielfältige Landschaft mit den felsigen Küsten und dem klarem Wasser jedes Jahr unzählige Fans und Sonnenanbeter in ihren Bann zieht.

Impfquote in Spanien ist höher als hierzulande

Spanien ist beim Impfen weiter als Deutschland: Mehr als 71 Prozent der Spanier haben schon beide Impfungen gegen Covid19 bekommen. Bei uns sind es 61 Prozent. Und anders als in Deutschland sinkt in Spanien die Inzidenz schon länger. Das macht sich jetzt auch auf den Balearen bemerkbar, denn auf Mallorca werden die Corona-Regeln gelockert.

Zum Artikel "Spanien und Lissabon keine Hochrisikogebiete mehr"

Feiern ist wieder möglich - auch nachts

Die Regionalregierung kippt das nächtliche Partyverbot auf der Feier-Insel. Damit dürfen sich wieder Menschen aus verschiedenen Haushalten nachts treffen. Das war bisher verboten, auch wegen der Trinkgelage junger Urlauber im Frühsommer, die größere Corona-Ausbrüche zur Folge hatten.

Der Tourismusminister der Balearen stellt aber klar: Trinken auf offener Straße in Gruppen bleibt verboten. Die Polizei kontrolliere das – ebenso die Maskenpflicht, die auch im Freien gilt, wenn der Abstand von anderthalb Metern zu anderen nicht eingehalten werden kann.

Erleichterungen in der Gastronomie

Auch in der Gastronomie gibt es Änderungen: In Restaurants dürfen sich nun wieder Gruppen von bis zu acht Gästen an einen Tisch setzen – in Außenbereichen bis zu zwölf Gäste.

Die neuen Regeln gelten nur für Mallorca. Auf der Nachbarinsel Ibiza sind die Infektionszahlen höher, dort bleibt das Versammlungs- und Partyverbot zwischen 2 und 6 Uhr nachts in Kraft. Die Sieben-Tage-Inzidenz auf Mallorca liegt bei 80, Tendenz sinkend – in Deutschland beträgt sie 84, Tendenz steigend.

