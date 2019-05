vor 29 Minuten

Mallorca: Bußgeldverfahren gegen 58 Partylokale am Ballermann

Zum Start in die Sommersaison am Ballermann auf Mallorca gibt es Ärger für dutzende Partylokale. Denn: Die neuen Benimm-Regeln werden nicht überall eingehalten. So darf zum Beispiel keine Werbung für alkoholische Getränke mehr gemacht werden.