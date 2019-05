Malaysia schickt Tausende Tonnen Müll an reiche Länder zurück

Seit China im vergangenen Jahr die Einfuhr von Plastikmüll verboten hat, sind Malaysia und viele Entwicklungsländer zu neuen Zielländern der Abfallexporte aus reichen Ländern geworden. Malaysia will jetzt binnen zwei Wochen zehn Container mit Müll aus den reichen Ländern zurückschicken.

Mehr Müll in Malaysia wegen Plastikmüll-Einfuhrverbot in China

An einem Hafen außerhalb von Kuala Lumpur zeigte Umweltministerin Yeo Bee Yin Reportern einen Teil des Mülls. Darunter fanden sich etwa Kabel aus Großbritannien, verunreinigte Milchtüten aus Australien und CDs aus Bangladesch. Zu sehen waren auch Elektroschrott und Haushaltsabfall aus den USA, Kanada, Japan, Saudi-Arabien und China. Der Müll aus China scheine ursprünglich aus Frankreich zu stammen und nach dem Einfuhrverbot der Volksrepublik umgeleitet worden zu sein, sagte Yeo. "Dies ist wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs wegen des Plastikmüll-Verbots Chinas", ergänzte sie.

Malaysia will keine Müllhalde reicher Länder sein

Mit dem Vorgehen will Malaysia nach eigenen Angaben vermeiden, zu einer Müllhalde reicher Länder zu werden. Das chinesische Verbot habe "der Welt die Augen geöffnet, zu sehen, dass wir ein riesiges Müll- und Recycling-Problem haben", sagte Yeo. "Wir rufen die entwickelten Länder auf, ihre Plastikmüllentsorgung zu überprüfen und Abfall nicht mehr in Entwicklungsländer zu transportieren." Derartige Praktiken seien "unfair und unzivilisiert". Yeo nannte das Beispiel eines britischen Recycling-Unternehmens, das in den vergangenen zwei Jahren mehr 50.000 Tonnen Plastikmüll in etwa 1.000 Containern nach Malaysia gebracht habe.

Kampf gegen Plastikmüll - 187 Staaten unterzeichnen Abkommen

Mehr als 180 Länder hatten sich schon Anfang Mai auf gemeinsame Regeln im Kampf gegen den Plastikmüll geeinigt. Bei einem UN-Treffen in Genf unterzeichneten Regierungsvertreter von 187 Staaten eine Vereinbarung, nach der künftig nur noch sortierter, gereinigter und wiederverwertbarer Plastikmüll gehandelt werden darf. Für den Export anderer Plastikabfälle wird künftig weltweit eine Zustimmung der Behörden der Export- und der Importstaaten erforderlich sein.

Europäer müssen Entwicklungsländer unterstützen

Entwicklungsminister Gerd Müller hatte erklärt, die neuen Exportregeln seien ein wichtiger Schritt zur Begrenzung des internationalen Mülltourismus. "Wir müssen diese Gelegenheit nutzen und das jetzt mögliche Exportverbot von Plastikmüll aus der EU nach Afrika und Asien während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im nächsten Jahr umsetzen", so der CSU-Politiker. "Die Entwicklungsländer dürfen nicht weiter Müllhalde für unseren Wohlstandsmüll sein." Die Europäer müssten die Entwicklungsländer aber auch bei der Abfallentsorgung und dem Recycling unterstützen, so der Minister.

Entwicklungsminister für Plastiktüten-Verbot in Deutschland

Er forderte erneut ein Verbot von Plastiktüten in Deutschland. Jährlich würden hier 2,4 Milliarden Tüten verwendet. Über 50 Länder hätten solche Verbote bereits ausgesprochen. "Was Ruanda, Kenia und Uganda können, müssen doch auch wir schaffen."