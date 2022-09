Majestät für die Ewigkeit: Die Queen ist tot

Queen Elizabeth II. ist tot. Für die Briten ein Trauertag - und eine schmerzhafte Zäsur in ohnehin fordernder Zeit. Regierungskrisen und Umzugswagen vor Downing Street 10, selbst Corona, selbst der Brexit: Für viele Briten waren das Tagesaufreger, die sich mit jener Haltung, die Königin Elizabeth II. in Vollendung vorlebte - Keep calm and carry on - durchstehen ließen. Der Tod dieser Königin, die länger regierte, als die meisten ihrer Bürger auf der Welt sind, fühlt sich für viele nochmal anders an.

Denn auch wenn das Ableben einer 96-Jährigen Dame mit einem zeitlebens enormem Arbeitspensum nicht überraschend kommt, ist der Gedanke an ein anderes Gesicht unter der Krone für die meisten Briten so undenkbar wie ein Sommer ohne Regenschirm. Doch die Zeiten ändern sich rapide, auch im United Kingdom.

Verkörperung historischer Größe

Seit 1952, also 70 Jahre saß Elizabeth auf dem Thron. 16 Prime Minister hat sie in dieser Zeit kommen, 15 gehen sehen, die bisher letzte Premierministerin, Liz Truss, erst am Mittwoch mit der Regierungsbildung beauftragt. Fast ein Rekord: Die Queen regierte länger als beinahe jeder andere europäische Monarch. Ende dieses Jahres hätte sie auch den Sonnenkönig Ludwig XIV. vom Thron gestoßen. Doch die kleine Kränkung, hinter einem Franzosen zurückzustehen, ist jetzt das geringste Problem der Briten.

Wie niemand sonst verkörperte Elizabeth eine Idee von alter historischer Größe und Bedeutung, nach der sich nicht nur die Brexiteers zurücksehnen. Die Königin war das - nun schmerzlich vermisste - missing link zwischen oft glanzloser Gegenwart und (vermeintlich) ruhmreicher imperialer Vergangenheit.

Garantin des United Kingdom

Vielleicht noch wichtiger: Ihr über Jahrzehnte gewachsener Nimbus war ein Kraftzentrum, das den wachsenden Fliehkräften in Schottland und Nordirland kontinuierlich entgegenwirkte. Möglich, dass es nicht nur gesundheitlichen Gründen geschuldet war, wenn die Queen Liz Truss nicht wie üblich im Buckingham Palace, sondern im schottischen Balmoral ernannte.