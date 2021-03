Mahnwache für getötete Frau in London - Polizei unter Druck

Rücktritt der Polizeichefin gefordert

Der Vorsitzende der Liberaldemokraten, Ed Davey, forderte den Rücktritt der Polizeichefin der Metropolitan Police, Cressida Dick. Sie habe "das Vertrauen von Millionen von Frauen in London verloren", sagte Politiker. Die britische Innenministerin Priti Patel und Londons Bürgermeister Sadiq Khan teilten mit, sie hätten von der Polizei Erklärungen für ihr Vorgehen gefordert.

"Schande über euch"

Die Organisatoren der Mahnwache hatten die Veranstaltung abgesagt, da sie von der Polizei aufgrund der Corona-Einschränkungen untersagt worden war. Hunderte setzten sich jedoch über das Verbot hinweg und kamen trotzdem in den Park. Die Demonstranten riefen den Polizisten "Schande über euch" zu, womit sie darauf anspielten, dass ein britischer Elite-Polizist des Mordes an der jungen Frau beschuldigt wird.

Polizist unter Verdacht

Der Polizeibeamte, der einer Einheit zum Schutz von Parlamentariern und Diplomaten angehört, war am vergangenen Dienstag zunächst wegen des Verdachts auf Entführung festgenommen worden. Später erhärtete sich der Mordverdacht gegen ihn.

Leiche in Waldstück gefunden

Nach dem Fund von Leichenteilen in einem Waldstück in der Grafschaft Kent im Südosten Englands hatte die britische Polizei bestätigt, dass es sich um die vermisste Sarah Everard handelte. Everard hatte am Abend des 3. März die Wohnung einer Freundin in Clapham verlassen und war nie bei sich zu Hause angekommen. Das Verschwinden der Frau und die darauf folgende Suche hatten das ganze Land schockiert und bewegt.

Wie sicher sind Frauen?

Der Fall löste vor allem eine Debatte über die Sicherheit von Frauen aus. Zu Tausenden hatten Frauen in Großbritannien in den vergangenen Tagen über ihre Furcht vor dem einsamen Nachhauseweg berichtet. "Jede Frau, die du kennst, ist schon verängstigt nach Hause gegangen", fasst die Rechtsanwältin Harriet Johnson auf Twitter die Berichte zusammen. Die Schriftstellerin Caitlin Moran twitterte: "Ich bin 45, es ist 2021, und für mich gilt eine Ausgangssperre. Wie für alle Frauen."