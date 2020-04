Mahnerin Merkel: Einschränkungen eine "demokratische Zumutung"

Es ist beispiellos, wie die Bundesregierung das öffentliche Leben in Deutschland heruntergefahren, wie stark sie in unseren persönlichen Alltag eingegriffen hat. In ihrer Regierungserklärung im Bundestag nennt Bundeskanzlerin Angela Merkel die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie "eine demokratische Zumutung". Kaum eine Entscheidung sei ihr so schwer gefallen wie die Einschränkung persönlicher Freiheitsrechte.

Die Opposition erwacht aus der Schockstarre

Zugleich stellt die Kanzlerin heute im Parlament klar: "Diese Einschränkungen werden uns wohl noch eine ganze Weile begleiten." Auch wenn die aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts auf einen "Zwischenerfolg" zeigten, mahnt Merkel: "Wir bewegen uns auf dünnem Eis." Niemand höre es gerne, aber "wir werden noch lange mit dem Virus leben müssen". Die Pandemie beenden könne nur ein Impfstoff.

Und bis dahin? Dazu gibt es ganz unterschiedliche Vorstellungen, das macht die Aussprache im Bundestag deutlich, bei der im Anschluss an Merkels Regierungserklärung alle im Bundestag vertretenen Parteien zu Wort kommen – und nun teilweise auch deutlich Kritik üben am Kurs der Bundesregierung.

Es scheint, als sind vor allem die Oppositionsparteien aus einer Art Corona-Schockstarre erwacht, einer Zeit also, in der sie der Exekutive im Land zusah und Entscheidungen in ungeahnter Schnelligkeit durchwinkte.

FDP sieht Maskenpflicht kritisch

Weil die Zweifel an den Entscheidungen der Bundesregierung wachsen, sei die Zeit der "Einmütigkeit" nun vorbei, betont FDP-Fraktionschef Christian Lindner. Seine Partei habe die Einschränkungen mitgetragen, nun sei es aber wieder höchste Zeit für Diskussionen. Etwa zur Maskenpflicht, denn dazu fehlten ausreichend wissenschaftliche Erkenntnisse; oder zur Verringerung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie, denn die bringe nichts, wenn Restaurants nicht öffnen dürfen.

Die Bundesregierung bekämpfe, so Lindner, die Pandemie derzeit mit Methoden, die seit dem Mittelalter bekannt seien. Und er kritisiert, dass digitale Instrumente fehlten, dass zum Beispiel noch keine "Tracing-App" im Kampf gegen das Virus im Einsatz ist.