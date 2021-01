Made in Israel: Hacking-Tools für den Lauschangriff

Ein Smartphone zu infiltrieren, ist in technischer Hinsicht eine extrem komplexe Aufgabe. Nur wenige Cyber-Unternehmen auf der Welt bieten dafür Dienstleistungen an. Viele der erfolgreichsten Firmen – die den Lauschangriff aufs Smartphone verkaufen – kommen aus Israel. Wie alle Unternehmen der offensiven Cyber-Branche geben sie an, dass mit ihrer Hilfe Verbrechen bekämpft werden. Dass Ermittlungsbehörden mit ihren Produkten potentielle Attentäter ausspähen können. Dass damit Leben gerettet werden. Das stimmt zwar. Dennoch gelangen die Hacking-Tools "Made in Israel" auch in Länder, die keine Rechtsstaaten sind. Länder, die Oppositionelle, kritische Journalisten oder Menschenrechtsaktivisten verfolgen.

Journalist mit "Pegasus"-Software ausspioniert

Einer von ihnen ist der 34-jährige Journalist und Menschenrechtsaktivist aus Marokko, Omar Radi. Laut Amnesty International ist Radi 2019 von marokkanischen Behörden ausspioniert worden. Und zwar mit Hilfe der israelischen Software "Pegasus". Omar Radi hatte über Korruption in seinem Land berichtet und über Verflechtungen zwischen Unternehmen und der politischen Elite. Kritisch äußerte er sich auch über das marokkanische Königshaus. Damit geriet er offenbar ins Visier marokkanischer Ermittlungsbehörden. In einem Interview mit dem Rechercheverbund "Forbidden Stories" sagt Omar Radi über die Ermittler:

"Ich lebe in einem autoritären Polizeistaat. Sie wissen alles über mich. Sie haben alle meine Nachrichten, meine Fotos – mein ganzes Privatleben." Omar Radi

Laut Amnesty International wurde der mobile Internetbrowser von Omar Radis Smartphone umgeleitet. Infolge dessen konnte auch die Spähsoftware "Pegasus" auf das Gerät des Marokkaners gelangen. Die marokkanischen Behörden weisen die Spionagevorwürfe zurück. NSO Group – das israelische Unternehmen hinter der Software "Pegasus" – schrieb damals, man gehe den Hinweisen von Amnesty International nach. Details könne man aber aus rechtlichen Gründen nicht nennen.

Effiziente Spionage dank Smartphones

Bis zur Erfindung von elektronischen Abhöreinrichtungen mussten sich die Geheimdienste fast ausschließlich auf die Arbeit von Informanten verlassen. Später kamen Funkverbindungen und Telefone, die man abhören konnte. Das Internet hat die Arbeit von Ermittlungsbehörden und Nachrichtendiensten revolutioniert. Und Smartphones haben diese Revolution noch einmal auf eine ganz neue Ebene gehoben, erläutert Yotam Gutman, Vermarktungschef des israelischen Unternehmens Sentinel One.

"Als Smartphones immer beliebter wurden, wurden Angriffe auf diese Geräte wirklich wertvoll. Vor etwa 15 Jahren, im Jahr 2007 kam das erste iPhone auf den Markt. Das erste richtige Smartphone. Und es gibt keinen Zweifel, dass ab diesem Moment alle Geheimdienste der Welt versuchten, in diese Smartphones einzudringen und ihre Inhalte auszulesen." Yotam Gutman

Israel führend in der Cyber-Branche

Sentinel One arbeitet nicht am digitalen Angriff, sondern an der Verteidigung. Die Firma schützt Unternehmen auf der ganzen Welt vor Hacker-Angriffen. Gutman schätzt, dass es in Israel 300 Cyber-Unternehmen gibt, die sich auf Abwehr spezialisiert haben. Etwa 15 Firmen stehen auf der anderen, offensiven Seite: Sie programmieren Software oder stellen Hardware her, die Cyber-Angriffe ermöglicht. Dass das kleine Israel in der Cyber-Branche weltweit führend ist, sei kein Zufall, sagt Yotam Gutman.

"In unserer Konfliktregion mussten wir schlicht solche Instrumente entwickeln, um mit den Geheimdiensten die Oberhand zu gewinnen. Hinzu kommt unser gutes Bildungssystem, mit guten Universitäten, die Talente für die Branche hervorbringen. Und dann ist da noch die israelische Armee. In den Cyber-Einheiten lernen Soldaten in etwa vier Jahren Dinge, für die Menschen in anderen Ländern zehn Jahre brauchen." Yotam Gutman

Lauschangriff nur zur Verbrechensbekämpfung?

Wer die Ausbildung in einer Cyber-Elite-Einheit der israelischen Armee durchlaufen hat, kann sich danach einen Job aussuchen. Einstiegsgehalt: umgerechnet bis zu 25.000 Euro im Monat. Yotam Gutman wählte einen anderen Weg in die Branche. Er ging zur Marine und studierte Geschichte. Der Israeli entschied sich später bewusst für eine Karriere in der Cyber-Verteidigung. Das war nicht immer so. Früher arbeitete er auch mal für ein Unternehmen der sogenannten Cyber-Intelligence-Branche.

"Wir arbeiteten dort an Informationsgewinnung. Im Dark Web und anderen Bereichen. Wir haben zum Beispiel für Banken gearbeitet, die wissen wollten, wer sie angreifen will. Damals wurden wir immer wieder von staatlichen Behörden aus dem Ausland kontaktiert. Die fragten: Können wir Eure Dienste nutzen? Diese potentiellen Kunden sprachen nicht von Spionage. Sie nannten das Überwachung. Da ging es um eine bestimmte Bevölkerungsgruppe. Man wolle wissen, ob die Terroranschläge plane und so weiter. Da dachte ich: Okay, vielleicht ist diese Anfrage legitim. Aber was ist, wenn sie danach die Opposition aushorchen wollen? Oder Journalisten? Und ich merkte: Sobald Du diese Behörden mit den Fähigkeiten ausstattest, können sie sie gegen jeden einsetzen." Yotam Gutman

Viele kommerzielle Hacker in Israel

Offensive Cyber-Unternehmen gibt es in mehreren Ländern der Welt. In den USA zum Beispiel, in Italien und auch in Deutschland. Der Export digitaler Lauschangriffe ist also keine rein israelische Spezialität. Dennoch fällt eine Sache auf, wenn man sich die Branche anschaut: Werden Details über die Aktivitäten der kommerziellen Hacker bekannt, geht es häufig um Unternehmen aus Israel. Expertinnen und Experten, die kritisch auf die Branche schauen, bestreiten, dass sie sich auf Israel eingeschossen haben. Die meisten Hinweise zu möglichem Missbrauch der Hacking-Software kämen aktuell nun einmal zu Firmen aus Israel, heißt es zum Beispiel von der kanadischen Forschungs-Organisation Citizen Lab der Universität von Toronto.

Hacker-Tools von NSO und Cellebrite

Zwei israelische Unternehmen, die Hacking-Technologien verkaufen, sind besonders bekannt. Die NSO Group und Cellebrite. Beide werben auf ihren Homepages damit, dass ihre Produkte die Welt besser und sicherer machen. NSO ist vor allem für "Pegasus" bekannt. Die Software wird auf das Smartphone einer Zielperson geschleust. Wie von Geisterhand. Möglich werden die Angriffe durch Lücken in den Betriebssystemen iOS und Android, die die Hersteller nicht kennen. Auch die Netzbetreiber spielen häufig eine Rolle. Dank "Pegasus" haben Ermittler praktisch vollen Zugriff auf die Geräte. Können Nachrichten lesen, sich Fotos anschauen. Sogar Fotos machen und das Mikrofon einschalten, berichten Insider. Die zweite bekannte offensive Cyber-Firma aus Israel heißt Cellebrite. Bei ihrem bekanntesten Produkt wird das Smartphone – anders als bei NSO – nicht aus der Ferne gehackt. Es muss sich in den Händen der Ermittlungsbehörden oder Geheimdienste befinden.

Moral spielt untergeordnete Rolle

Keine der israelischen Firmen, berichten Insider, verkaufe ihre Produkte, damit gezielt Menschenrechtsverbrechen begangen werden. In den Verträgen, die mit den Ermittlungsbehörden abgeschlossen würden, stehe klipp und klar, dass die Produkte nicht missbraucht werden dürfen. Aber natürlich würden manche Länder die Israelis nicht informieren, wenn sie krumme Dinger machten. Und die Israelis schauten auch nicht immer gründlich hin. Auch, weil das Geschäft sehr lukrativ sei:

"Weißt Du, was diese Firmen verdienen? Kennst Du den Marktwert von denen? Was glaubst Du, was die Firmen wert sind? Und glaubst Du, die Unternehmenschefs lassen sich davon nicht beeindrucken? Die müssen abliefern gegenüber den Investoren. Die wollen Zahlen sehen. Und Moral interessiert die Investoren gar nicht." Anonymer Brancheninsider

Die Kehrseite der Cyber-Medaille

Wenn man mit Vertreterinnen und Vertretern der offensiven Cyber-Branche spricht, wird es manchmal emotional. Sie fühlen sich zu Unrecht an den Pranger gestellt. Denn sie würden nur die Technologien liefern. Für den Einsatz seien die Ermittler verantwortlich. Aus ihrer Sicht wird viel zu viel über den angeblichen Missbrauch ihrer Software durch Diktaturen berichtet. Und viel zu wenig über den rechtmäßigen Einsatz in Demokratien. Wo die Ermittler nur mit einem Gerichtsbeschluss einen digitalen Spionage-Angriff starten dürfen.

Die Befürworter der Branche verweisen darauf, dass die Welt ohne ihre Produkte ein gewaltiges Problem hätte: Denn meistens sei die Kommunikation auf Smartphones mittlerweile verschlüsselt. Nur mit den digitalen Werkzeugen – argumentiert auch Tehilla Shwartz Altshuler - könnten Ermittler herausfinden, was Kriminelle vorhaben. Die Juristin forscht am israelischen Institut für Demokratie in Jerusalem.

"In den vergangenen 100 Jahren haben Gerichte in allen Demokratien das klar definiert: Diese Instrumente dürfen eingesetzt werden, wenn unmittelbare Gefahr besteht. Wenn wir über Terroristen reden, über tickende Zeitbomben, über Gefahren für die nationale Sicherheit, dann würde ich definitiv jede verfügbare Technologie einsetzen, um Leben zu retten." Tehilla Shwartz Altshuler

Kritisch sieht Tehilla Shwartz Altshuler dagegen den Einsatz israelischer Überwachungssoftware gegen Journalisten oder Menschenrechtler in Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Mexiko, wie es das Citizen Lab behauptet. Möglich sind solche Exporte nur mit Erlaubnis der Institution, die den Export von "Pegasus" und Co. überwacht: Dem israelischen Verteidigungsministerium.

"Manchmal erlaubt die israelische Regierung den Export von solchen Technologien in Länder, mit denen Israel geostrategische Interessen verbindet. So sagt die Regierung zum Beispiel: Bitte verkauft diese Technologie nach Ägypten oder in andere arabische Staaten. Das sind keine Demokratien. Aber wir haben ein Interesse daran, dass in diesen Regimen Stabilität herrscht." Tehilla Shwartz Altshuler

Interessenskonflikt zwischen Auftraggeber und Kontrolleur

Dass Geostrategie alles überwiegt, weist das israelische Verteidigungsministerium zurück. Die Entscheidung, ob ein Cyber-Produkt exportiert werden dürfe, hänge von verschiedenen Faktoren ab. Darunter die Frage von Menschenrechten. Ein wichtiger Faktor, sagt die Juristin Shwartz Altshuler, sei jedoch, dass die israelische Armee und die Geheimdienste die Technologien selbst einsetzten. Das Verteidigungsministerium sei damit gleichzeitig Auftraggeber und Kontrollbehörde. Eine schwierige Konstellation. Und es gebe ein weiteres Problem, sagt die Frau vom Demokratieinstitut. Dem israelischen Verteidigungsministerium fehle es schlicht an Kenntnissen, um die Cyber-Unternehmen und ihre extrem komplizierten Programmiercodes überprüfen zu können.

"Ich hatte mal ein sehr interessantes Gespräch mit dem Chef von einer dieser Überwachungsfirmen. Und er sagte mir: Du machst Dir keine Vorstellungen. Ich musste der Kontrollbehörde beibringen, was Überwachungssysteme sind. Und welchen Schaden sie anrichten können. Ich musste der Kontrollbehörde beibringen, wie sie mich kontrolliert." Tehilla Shwartz Altshuler

Gefahr irreparabler Schäden

Tehilla Shwartz Altshuler hat einen offenen Brief veröffentlicht. Sie wendet sich an junge Israelis, die ihren Wehrdienst in einer der Cyber-Elite-Einheiten der Armee beenden. Und sich entscheiden müssen, für wen sie arbeiten.

"Ich schrieb ihnen, Ihr seid gute Leute, der Stolz israelischer Mütter. Wir erwarten von Euch, dass Ihr Eure Talente dafür nutzt, die Welt zu reparieren. Gutes zu tun. Fangt bei Social-Media-Firmen an, arbeitet an autonomen Fahrzeugen, arbeitet an klimafreundlichen Technologien. Ihr müsst nicht für Firmen arbeiten, deren Produkte der Welt schaden und Diktaturen stärken." Tehilla Shwartz Altshuler

Eine Sichtweise, die die NSO Group zurückweist. Das Unternehmen – heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme - sei nur aus einem Grund geschaffen worden - Ermittlungsbehörden und Nachrichtendiensten zu helfen, Leben zu retten und Sicherheit zu gewährleisten. NSO betreibt nach eigener Aussage ein internes Prüfgremium. Das soll dafür sorgen, dass die Hacking-Software "Pegasus" nur rechtstaatlich gebraucht und nicht missbraucht wird.

Microsoft Manager: "Pegasus ist eine Waffe"

NSO verspricht, ein Dilemma zu lösen, vor dem die Welt steht: Die Firma will in Zeiten verschlüsselter Daten Verbrechen bekämpfen, ohne dass die mächtige Spionage-Software von Staaten missbraucht wird. Das klingt gut. Aber die Kritikerinnen und Kritiker von Firmen wie NSO sagen, dass die Realität diesem Versprechen nicht standhält. Ein hochrangiger Manager des US-Softwarekonzerns Microsoft wurde vor wenigen Wochen deutlich. Er nannte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der NSO Group "Cyber-Söldner". Das bekannteste Produkt von NSO – "Pegasus" – nannte er nicht Software. Der Microsoft-Manager benutze das Wort "Waffe".