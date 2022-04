Macrons Sieg über Le Pen: Letzte Chance der Pro-Europäer

Ein Gefühl geht um in Europa. Ein Gefühl der Erleichterung. Zumindest, wenn man in den großen Hauptstädten der Mitgliedsländer der Europäischen Union nachfragt. Emmanuel Macron hat nach einem merkwürdigen Wahlkampf die Stichwahl gegen die Vorsitzende des rechtsnationalen Rassemblement National Marine Le Pen gewonnen. Laut erster Prognosen vereinte er etwa 58 Prozent der abgegebenen Stimmen auf sich. Vor zwei Wochen waren Macron und Le Pen noch Kopf an Kopf gelegen.

Allerdings gibt es für das liberal-progressive Lager keinen Grund, lange und ausgelassen zu jubeln. Die Wahlbeteiligung war so niedrig wie seit 1969 nicht mehr. Noch nie hat die extreme Rechte so viele Stimmen geholt wie dieses Mal. Die Bevölkerung ist Politik-müde. Viele haben genug von den Eliten, der starken Zentralisierung im Land, fühlen sich vernachlässigt, nicht verstanden, nicht gehört oder gar verachtet. Emmanuel Macron war vor fünf Jahren seine Amtszeit mit dem Ziel angetreten, dass die Wähler, die sich für extreme Parteien entschieden hatten, keinen Grund mehr haben sollten, dies wieder zu tun. Dieses Ziel hat er um Meilen verfehlt.

Prosperierende Wirtschaft, aber zunehmende soziale Ungleichheiten

Die Gründe dafür sind vielfältig. Einerseits kann der Präsident nichts für eine Pandemie, die die Bevölkerung ermüdete. Auf der anderen Seite zeigte er häufig wenig Verständnis für Kritik an seinem Kurs. Er machte Frankreich zwar wettbewerbsfähiger, nahm dafür aber zunehmende soziale Ungleichheiten in Kauf. Marine Le Pen verdankt ihre Zugewinne "dem vergessenen Frankreich", wie sie es nennt. Macron, aber vor allem seine Partei ließen es zu, dass es zu einer immer größeren Kluft zwischen Paris und dem Rest des Landes kommen konnte.

Fairerweise muss man anfügen, dass Macron sich zuzeiten der Gelbwesten-Proteste um einen Dialog mit den Demonstrierenden bemühte. Sein "Grand Débat", in dem er sich im direkten Kontakt, jeweils vor Hunderten Menschen, den Anfeindungen stellte, war ein einzigartiges, neues und erfolgreiches Format des Bürgerdialogs. Blöderweise kam ihm die Pandemie dazwischen, um diesen Kontakt mit den Unzufriedenen fortzuführen. Auch deshalb setzte sich immer mehr die Macron-Karikatur fest, er sei wie der römische Gott Jupiter: über allem schwebend, alles entscheidend und ahnungslos, wie es den kleinen Leuten "da unten" gehe. Deshalb funktionierte Le Pens Kampagne in den kleinen Städten und Dörfern Frankreichs auch so gut. Auf einmal war die rechte Nationalistin eine kümmernde Mutter, die ihre Katzenliebe in Homestorys akzentuierte.

Die nächsten fünf Jahre sind die letzte Chance der Liberalen - und der EU

Le Pen holte so viele Stimmen wie nie zuvor und sprach von einem "strahlenden Sieg" für sich und ihre Partei. Spätestens an diesem Sonntagabend sollte allen klar geworden sein: Die nächsten fünf Jahre sind die letzte Chance, die die liberalen Kräfte Frankreichs und damit auch die Europäische Union bekommen werden. Frankreich ist zu einer tickenden Zeitbombe für die EU geworden. Sie hätte bei kleinen Erschütterungen schon dieses Mal in die Luft fliegen können. Nun aber läuft die Uhr.

Blöderweise ist überhaupt nicht klar, wie sich das liberale Lager in Zukunft aufstellen wird: Die Sozialisten sind auf nationaler Ebene nicht mehr existent, die konservativen Républicains zu einer Splitterpartei verkommen, die Grünen viel schwächer als erwartet und die Macron-Partei La République en Marche ein Ein-Mann-Gebäude, das ohne den Präsidenten wohl einstürzen dürfte. Macron selbst wird ironischerweise 2027 nicht mehr antreten dürfen. Die einzige Konstante im französischen Politiksystem bleibt Marine Le Pen, wie sie am Abend klarmachte. Die proeuropäischen Kräfte müssen sich also ganz schnell etwas einfallen lassen. Für die Einheit Frankreichs, für die Einheit Europas. Denn Frankreich ist nicht Ungarn, sondern die zweitgrößte Volkswirtschaft, hat die zweitgrößte Bevölkerung und ist eine Atommacht.

Seit 1958 gab es noch nie so viele Unbekannte

Emmanuel Macron hat viel Arbeit vor sich. Er muss sich gut überlegen, wie er die klare Spaltung im Land bekämpfen möchte. Dafür wird auch die Ernennung des Premierministers und dessen Kabinett entscheidend sein. Wird Macron auf eine Regierung der nationalen Einheit setzen? Wird er vermehrt linke Politikerinnen und Politiker einbinden, um die Versäumnisse der vergangenen Jahre in der Sozialpolitik in Angriff zu nehmen? Wie werden die Wahlen der Nationalversammlung am 12. und 19. Juni ausgehen? Fragen über Fragen.

Noch nie in der Geschichte der Fünften Republik gab es so viele unbekannte Variablen. Der Präsident, der vor fünf Jahren der Anti-System-Kandidat war, hat das frühere Parteiensystem gesprengt. Nichts mehr ist davon übrig. Es war sein Ziel, die alten Gräben zwischen Links und Rechts zu überwinden. Im Gegenzug hat er viele neue aufgerissen. Macron hat noch einmal eine Chance bekommen. Nicht aus Überzeugung, sondern weil es zu seinem Glück immer noch viele Französinnen und Franzosen gibt, die nicht von einer Präsidentin namens Marine Le Pen vertreten werden wollen. Es ist nicht selbstverständlich, dass dies in fünf Jahren noch immer so sein wird.