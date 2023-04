Frankreich: Gesetz zur Rentenreform trotz Protesten in Kraft

Frankreichs Regierung hat ihre umstrittene Rentenreform nun offiziell gegen alle Proteste durchgesetzt. Präsident Emmanuel Macron unterzeichnete das Gesetz und es wurde im Amtsblatt der Französischen Republik veröffentlicht.

Ab Herbst gilt ein höheres Renteneintrittsalter

Erst am Freitag hatte der französische Verfassungsrat das Vorhaben gebilligt. Die Reform soll ab September wirksam werden. Dann steigt das Renteneintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre. Betroffen ist zuerst der Jahrgang 1968.

Proteste gehen weiter

Nach der Entscheidung des Verfassungsrats kam es in Paris und anderen Städten des Landes spontan zu Demonstrationen. Die großen Gewerkschaften, die seit Januar zwölf landesweite Protestrunden gegen das Vorhaben organisiert hatten, haben angekündigt, ihren Protest bis zu einer Rücknahme der Reform fortzusetzen. Sie riefen für den 1. Mai, den Tag der Arbeit, zu neuen Massenprotesten auf.

Die schnelle gesetzliche Verankerung löste bei der Opposition und den Gewerkschaften noch mehr Wut und Empörung aus. "Wie Diebe haben Emmanuel Macron und seine Bande mitten in der Nacht ihr Rentengesetz erlassen", twitterte der linke Abgeordnete François Ruffin. Frankreichs rechtsnationale Marine Le Pen schrieb auf Twitter, ein Präsident der Republik müsse das französische Volk zusammenbringen. Macron sei aber ein "Brandstifter", der die Demokratie beschädige.

Macron kündigt Ansprache an

In Umfragen stürzte Macrons Popularität auf den niedrigsten Stand seit vier Jahren. Der Präsident will sich nach Angaben seines Büros am Montagabend in einer Fernsehansprache an die Bevölkerung wenden. Dabei werde er versuchen, die Spannungen in Land zu beruhigen und Entscheidungen der vergangenen Monate bezüglich der Reform zu erläutern, sagte Regierungssprecher Olivier Véran.

Klare Mehrheit der Franzosen ist gegen die Reform

Mit der Reform soll das Renteneintrittsalter bis 2030 schrittweise von 62 auf 64 Jahre angehoben werden, um ein Loch in der Rentenkasse zu verhindern. Derzeit liegt das Renteneintrittsalter in Frankreich bei 62. Tatsächlich beginnt der Ruhestand im Schnitt aber auch heute schon später: Wer für eine volle Rente nicht lange genug eingezahlt hat, arbeitet länger. Mit 67 gibt es dann unabhängig von der Einzahldauer Rente ohne Abschlag - das behält die Regierung auch bei. Außerdem sind weiterhin Ausnahmen für Menschen vorgesehen, die sehr früh ins Berufsleben gestartet sind oder besonders schwere Berufe haben. Zudem wird die Mindestrente bei voller Beitragszeit auf 1.200 Euro angehoben. Mehr als zwei Drittel der Franzosen lehnen die Rentenreform ab.