Macron lehnt Rücktritt von Premierministerin ab

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat nach dem Verlust seiner absoluten Mehrheit bei der Parlamentswahl ein Rücktrittsgesuch von Premierministerin Élisabeth Borne abgelehnt. Er wolle, dass sie im Amt und die Regierung damit handlungsfähig bleibe, teilte der Élyséepalast mit.

Die eigentlich am Dienstag geplante Kabinettssitzung wurde abgesagt. Regierungschefin Borne habe am Nachmittag ein Treffen mit den Ministerinnen und Ministern einberufen, berichtete die Zeitung "Le Parisien".

Die Situation ist für Frankreich ungewohnt

Das Rücktrittsgesuch der amtierenden Regierung ist nach der Parlamentswahl in Frankreich üblich und eher ein formeller Akt. Die politische Lage ist diesmal jedoch eine besondere. Macrons "Ensemble" hat in der Nationalversammlung künftig nur noch 245 statt der bisherigen 350 Sitze. Zur absoluten Mehrheit wären 289 erforderlich. Das Links-Bündnis "Nupes" um den Politiker Jean-Luc Melenchon kommt auf 131 Sitze, die extreme Rechte um Marine Le Pen auf 89. Die Konservativen stellen 61 Abgeordnete.

Damit verfügt das Mitte-Lager des Präsidenten nur noch über eine einfache Mehrheit, eine in Frankreich seit mehr als 30 Jahren nicht mehr da gewesene Situation. Die für Deutschland übliche Konstellation mit Koalitionsregierungen hat es in Frankreich seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben.

Macron hat Gespräche aufgenommen

Vor diesem Hintergrund begann Macron am Dienstagmorgen nacheinander Gespräche mit den Führern der im Parlament vertretenen Parteien, um Möglichkeiten für eine konstruktive Zusammenarbeit oder eine Koalition auszuloten. Bis zum Mittwoch sollten diese Gespräche abgeschlossen sein, hieß es aus dem Élyséepalast.

Die Konservativen zeigen sich reserviert

Einer der möglichen Kooperationspartner, die Konservativen, zeigte sich gegenüber Macrons Avancen aber schon einmal reserviert. Sie ließen offen, ob sie als Mehrheitsbeschaffer zur Verfügung stehen. "Er ist derjenige, der arrogant war und jetzt um Hilfe bittet", sagte der Vorsitzende der konservativen Republikaner, Christian Jacob, dem Radiosender France Inter.

"Wir sind sehr klar in unserer Haltung, wir sind in der Opposition zu Emmanuel Macron und werden dort bleiben", sagte Jacob. Er fügte allerdings hinzu: "Es liegt an Emmanuel Macron, unsere Vorschläge anzunehmen." Die Konservativen waren schon am Wahlabend als möglicher Partner des Macron-Lagers genannt worden. Die Wirtschaftsprogramme beider Parteien stimmen weitgehend überein.

Linksbündnis könnte als Partner definitiv ausscheiden

Ob das Linksbündnis "Nupes" als Partner für Macron in Frage käme, scheint aus mehreren Gründen sehr zweifelhaft. Es ist nicht einmal sicher, dass "Nupes" überhaupt noch lange existiert. Bereits am Montag hatten sich in dem Wahlbündnis erste Risse gezeigt. In der Allianz sind Kommunisten, Sozialisten, Grüne und weitere Parteien vereint.

Gelingt es Macron nicht, einen dauerhaften Partner zu finden, könnte er auch auf wechselnde Bündnisse je nach Thema setzen. Es könnte aber auch ein politisches Patt bis hin zu Neuwahlen geben.