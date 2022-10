Macron: "Deutschland darf sich in Energiekrise nicht isolieren"

Der französische Präsident Macron hat Deutschland dazu aufgefordert in der Energiekrise solidarisch zu bleiben. Zum Auftakt des EU-Gipfels in Brüssel sagte er: "Es ist weder für Deutschland noch für Europa gut, wenn Deutschland sich isoliert." Es müsse alles getan werden, dass die europäische Einheit erhalten bleibe, "und dass Deutschland dazugehört".

Deutsch-französische Motor stottert

Dass nun auch Macron Scholz unter Druck setzt, wiegt besonders schwer. Der oft beschworene deutsch-französische Motor fällt derzeit weitgehend aus. Die kurzfristige Absage des gemeinsamen Ministerrats am Mittwochabend ist dafür nur ein Symptom von vielen.

Noch vor dem Gipfel hatten sich allerdings zumindest Bundeskanzler Scholz und Macron getroffen, um Positionen abstimmen zu können. Bei dem Treffen der 27 Staats- und Regierungschefs geht es in erster Linie um gemeinsame Antworten auf die teils extrem gestiegenen Energiepreise.

Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung

Deutschland ist vor allem wegen seines 200-Milliarden-Euro-Programms zur Abfederung der hohen Energiepreise in der Kritik, das von anderen Mitgliedstaaten als Wettbewerbsverzerrung gesehen wird, weil sie sich ähnliche Programme nicht leisten können. "Wir müssen einen Weg finden, um die - sagen wir mal - fast schon protektionistischen Tendenzen in Krisenzeiten zu überwinden und zusammenzuarbeiten", sagte etwa der lettische Premierminister Krisjanis Karins.

Scholz verteidigte das deutsche Vorgehen allerdings erneut. "Es ist ganz klar, dass Deutschland sehr solidarisch gehandelt hat", sagte der SPD-Politiker in Brüssel. Deutschland unterstütze seine Bürger und seine Wirtschaft wie andere Länder auch. Es sei umgerechnet "genau das Gleiche was Frankreich macht, was Italien macht, was Spanien macht und viele andere Länder". Es sei deswegen eine gute Grundlage für die Zusammenarbeit in Europa.

Deutschland lehnt europäischen Preisdeckel für Erdgas ab

Auch bei der Frage nach einem europäischen Preisdeckel für Erdgas sind sich Frankreich und Deutschland nicht einig. Scholz hatte noch am Vormittag im Bundestag vor den Risiken eines europäischen Preisdeckels für den Einkauf von Gas gewarnt. Ein politisch gesetzter Preisdeckel berge immer das Risiko, dass die Produzenten ihr Gas dann anderswo verkaufen - "und wir Europäer am Ende nicht mehr Gas bekommen, sondern weniger", sagte er bei seiner Regierungserklärung