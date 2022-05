Machtwechsel in Australien: Morrison räumt Niederlage ein

Der australische Premierminister Scott Morrison hat seine Niederlage bei den Parlamentswahlen eingeräumt. Die Regierungskoalition war ersten Auszählungen zufolge dabei, 38 Parlamentssitze zu gewinnen. Die oppositionelle Labor Party hatte sich demnach 71 geholt. Morrison äußerte sich bereits, als Millionen von Stimmen noch nicht gezählt waren.

"Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass dieses Land Gewissheit hat", sagte er. Neuer Premierminister wird Labor-Chef Anthony Albanese. Er könnte eine Minderheitsregierung bilden. Die sozialdemokratische Labor-Partei kehrt somit nach fast zehn Jahren an die Macht zurück.

Erster Wahlsieg für Mitte-Links seit 2007

Die konservative Regierung von Morrison hatte eine vierte dreijährige Amtszeit angestrebt. Für die Mitte-Links Partei Labor ist es der erste Wahlsieg seit 2007. Die Labor-Partei verspricht höhere Ausgaben für Kinderbetreuung und Altenpflege.

Dass Morrison früh seine Niederlage einräumte, hat damit zu tun, dass für Dienstag ein Gipfel der Gruppe Quad in Tokio vorgesehen ist. Zu der Gruppe gehören Australien, Japan, die USA und Indien. Der australische Regierungschef soll an dem Treffen teilnehmen.

Auch letztmöglicher Wahltermin ändert nichts

Umfragen vor der Wahl hatten Albanese vorn gesehen. Morrison und Albanese warben am Samstag noch in Melbourne um Stimmen und wählten dann später selbst in ihren Wahlkreisen in Sydney. Morrison hatte die Wahl auf den letztmöglichen Termin gelegt, laut Analysten in der Hoffnung, den Vorsprung von Labor noch einholen zu können.

Außer mit Labor musste sich Morrisons konservative Regierung auch mit kleineren Parteien und unabhängigen Kandidaten auseinandersetzen, die in Hochburgen der Regierungspartei Liberal Party antraten und sich für eine ehrgeizigere Klimaschutzpolitik stark machen. Ersten Auszählungen zufolge machten sie den größeren Parteien Stimmen streitig, was die Aussicht auf ein Parlament ohne absolute Mehrheit einer Partei erhöhte.

Etwa 8 Millionen Briefwähler

Wegen der Corona-Pandemie hatte fast die Hälfte der 17 Millionen Wahlberechtigten bereits per Brief abgestimmt. Ihre Stimmen werden dem Ergebnis erst am Sonntag hinzugefügt. Noch am Freitag hat die Regierung die Regeln so geändert, das Infizierte per Telefon abstimmen können. In Australien gibt es eine Wahlpflicht für erwachsene Staatsbürger.

Wahlleiter Tom Rogers sagte, die mehr als 7000 Wahllokale hätten pünktlich geöffnet, obwohl 15 Prozent der Wahlhelfer in dieser Woche an Covid-19 oder Grippe erkrankt seien.

Morrison kündigt Rücktritt von Parteivorsitz an

"Dies ist eine schwere Nacht für die Liberalen", sagte der 54-Jährige Morrison, der seinen Rücktritt vom Parteivorsitz ankündigte. Es sei ein Privileg gewesen, "diese großartige Nation zu führen". Morrison war seit 2018 im Amt. Mit Tränen in den Augen erklärte Albanese unter dem Jubel seiner Anhänger: "Dieser Sieg erfüllt mich mit Demut, und ich fühle mich geehrt, die Chance zu erhalten, als 31. Premierminister Australiens zu dienen." Er versprach, Einheit und Optimismus zu fördern und die Klimakrise anzugehen.

Nach Berechnungen des Fernsehsenders ABC wird Labor mindestens eine Minderheitsregierung bilden können, möglicherweise reicht es auch für eine Mehrheitsregierung. Am späten Abend hatte die Partei 72 Sitze im Unterhaus sicher. Die Mehrheit liegt bei 76 Sitzen. Die konservative Koalition aus Liberalen und Nationalen, die seit 2013 gemeinsam regiert, kommt nach diesen Zahlen zunächst nur auf 55 Mandate. Sie kann keine Mehrheit mehr bekommen.