Machtmissbrauch und Sexualmoral: Kardinal Marx fordert Debatte

Der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz und Kardinal von München und Freising, Reinhard Marx, hat in seinem Hirtenbrief zur Fastenzeit eine Debatte über Macht und Sexualmoral in der katholischen Kirche gefordert.

Marx erinnert zunächst an den traditionellen spirituellen Dreischritt: Hinschauen und Zuhören, Verstehen und Unterscheiden und schließlich das Entscheiden.

Aber der Schritt des Zuhörens werde nicht gemacht - "und damit auch nicht der Schritt des gemeinsamen Verstehenwollens", beklagt der Kardinal.

Kardinal Marx: "Gefühl der Erschütterung"

Der Blick auf die vergangenen Monate erfüllten ihn mit dem Gefühl der Erschütterung, so Marx. "Schon seit 2010 beschäftigen wir uns intensiv in der Frage sexuellen Missbrauchs mit Maßnahmen der Prävention und des Kinderschutzes." Und man habe viel erreicht

Wirklich hinschauen und hinhören bedeute aber auch zu sehen, wo falsche Machtstrukturen Hindernisse aufbauten. "Wo Rechthaberei, Eifersucht und Machtmissbrauch das Klima in der Kirche, in den Pfarreien, in unseren Gemeinschaften vergiften."

Kirche soll Fastenzeit für Veränderungewn nutzen

Marx forderte die Kirche auf, die gerade begonnene Fastenzeit für Veränderungen zu nutzen. Zentrale Themen auf dem nötigen "Weg der Erneuerung" seien etwa das Thema "der Macht, des Machtmissbrauchs und der Kontrolle von Macht in der Kirche".

Außerdem müsse der Blick auf die Ausbildung der Priester und die priesterliche Lebensform gerichtet werden. Auch müssten "Fragen der Sexualmoral der Kirche" diskutiert werden.

Er selbst, so Marx, werde sich dafür einsetzen, dass "dieser Weg in unserem Erzbistum und auch in der Kirche in Deutschland gegangen wird".

Der Hirtenbrief wurde heute veröffentlicht, kurz nach dem von Missbrauchsopfern als enttäuschend beklagten Krisengipfel im Vatikan zum Thema Missbrauch und unmittelbar vor Beginn der Frühjahrsvollversammlung der Bischofskonferenz in Lingen im Emsland.