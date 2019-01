24.01.2019, 19:26 Uhr

Machtkampf in Venezuela: Militär warnt vor Bürgerkrieg

Das Verhalten der Armee könnte im Konflikt in Venezuela entscheidend sein. Nun bekräftigte Verteidigungsminister Padrino, dass der Generalstab in Maduro den Präsidenten sehe - und warnte vor einem Bürgerkrieg in dem Land.