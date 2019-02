Machtkampf in Venezuela: Kräftemessen an der Grenze

Venezuelas selbst ernannter Interimspräsident Juan Guaidó will die humanitäre Hilfe persönlich abholen: Überraschend zeigte sich der Oppositionsführer beim Benefizkonzert "Venezuela Aid Live" in der kolumbianischen Grenzstadt Cúcuta. Sein Besuch war eine offene Provokation gegen seinen Kontrahenten, Staatschef Nicolás Maduro: Wegen eines laufenden Ermittlungsverfahrens darf Guaidó das Land eigentlich gar nicht verlassen.

Guaidó umringt von Präsidenten

"Die Frage ist: Wie sind wir hier nach Kolumbien gekommen, wenn der Luftraum gesperrt und der Schiffsverkehr verboten ist und die Straßen blockiert sind? Wir sind hier, weil die Soldaten uns geholfen haben. Das ist die Wahrheit", sagte Guaidó vor der Lagerhalle mit den Hilfsgütern an der Seite von Kolumbiens Präsident Ivan Duque, dem chilenischen Staatschef Sebastián Piñera und Paraguays Präsident Mario Abdó.

An der Grenzbrücke Tienditas zwischen Kolumbien und Venezuela hatten sich die Gegner und Anhänger des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro am Abend einen musikalischen Schlagabtausch geliefert. Während auf der kolumbianischen Seite renommierte lateinamerikanische Musiker wie Luis Fonsi oder Juanes bei dem Benefizkonzert um Spenden für humanitäre Hilfe warben, forderten nur 300 Meter entfernt regierungstreue Sänger auf der anderen Seite der Grenze: "Hände weg von Venezuela".

Freiwillige wollen Hilfsgüter über die Grenze schaffen

Wo sich gestern die musikalische Auseinandersetzung abspielte, könnte sich der Machtkampf in und um Venezuela heute dramatisch zuspitzen. Die Brücke von Tienditas, an deren jeweiligen Enden die Konzerte stattfanden, ist zu einem Symbol des Konflikts geworden. Die Regierung von Maduro blockiert sie seit Wochen, um internationale Hilfsgüter nicht ins Land zu lassen. Diese seien lediglich ein Vorwand für eine US-amerikanische Invasion, sagt er.

Doch heute wollen Tausende freiwillige Helfer die in Cúcuta bereitstehenden Hilfsgüter nach Venezuela schaffen. Maduro hat die venezolanischen Streitkräfte allerdings angewiesen, die Lieferungen nicht passieren zu lassen.

An den Hilfslieferungen könnte sich der Konflikt entscheiden. Gelingt es dem selbst ernannten Interimspräsidenten tatsächlich, Lebensmittel, Medikamente und Hygieneartikel nach Venezuela zu schaffen und an die notleidende Bevölkerung zu verteilen, wäre das ein Coup. Gehen die Soldaten allerdings mit Gewalt gegen die Freiwilligen vor, könnte es zu einem Blutvergießen kommen.

Die USA warnen das Militär vor Gewalt

Die USA warnten das venezolanische Militär vor weiterer Gewaltanwendung. Jeder Verstoß gegen Menschenrechte bleibe "nicht ungestraft", hieß es in einer Erklärung des Weißen Hauses. Das Militär wurde an seine verfassungsmäßige Aufgabe erinnert, das Volk zu beschützen und humanitäre Hilfe ungehindert ins Land zu lassen. "Die Welt sieht zu", schloss die Erklärung.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres rief alle Beteiligten zu Gewaltverzicht auf. Guterres sei nach dem Ausbruch von Unruhen im Zuge des Streits über Hilfslieferungen äußerst besorgt, sagte ein Sprecher.

Moskau in Peking halten zu Maduro

Russland und China warnten vor Hilfslieferungen nach Venezuela gegen den erklärten Willen der sozialistischen Regierung in Caracas. Anders als die USA, Deutschland und viele andere europäische Länder haben sie die Übergangsregierung Guaidós nicht anerkannt. Solche Hilfslieferungen könnten zu Ausschreitungen führen, warnten die außenpolitischen Sprecher beider Länder.

Eskalation an Grenze zu Brasilien

Auch auf der niederländischen Karibikinsel Curaçao und in Brasilien stehen zahlreiche Hilfsgüter bereit. Allerdings hatte Maduro auch die Grenzen zu diesen Nachbarländern schließen lassen. Medienberichten zufolge verlegten die Streitkräfte zudem Truppen und Panzer an die Grenze zu Brasilien.

Wie explosiv die Situation an den Grenzübergängen ist, zeigte sich am Freitag. Nach Angaben der Opposition kam es an einem brasilianischen Grenzstreifen zu Zusammenstößen zwischen Soldaten und Angehörigen des indigenen Volkes der Pemón. Zwei Indigene seien dabei getötet und rund ein Dutzend weitere verletzt worden, schrieb der oppositionelle Abgeordnete Americo de Grazia auf Twitter.