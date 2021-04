Machtkampf in der Union: Söder und Laschet zu Kandidatur bereit

Die Vorsitzenden von CDU und CSU - Armin Laschet und Markus Söder - sind beide zur Übernahme der Kanzlerkandidatur für die Union bereit. Das teilten sie übereinstimmend am Sonntag nach einer Klausur der Unions-Bundestagsfraktionspitze in Berlin mit.

Laschet: So viel Einigkeit wie möglich zwischen CDU und CSU

Laschet sagte, er und Söder hätten ein langes Gespräch miteinander geführt. "Wir haben unsere Bereitschaft erklärt, für die Kanzlerkandidatur anzutreten", berichtete Laschet. Er betonte: "Unser Ziel ist es, in dieser Lage, in der das Land ist, mit einer Kanzlerin, die aus dem Amt geht, so viel Einigkeit wie möglich zwischen CDU und CSU zu leisten, denn es geht um viel."

Ähnlich äußerte sich Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Söder. Es sei klar, dass man sich angesichts der Pandemie, aber auch mit Blick auf die Umfragewerte der Union in einer ernsten Situation befände. Der Anspruch der Union sei jedoch bei der Bundestagswahl die "Nummer eins" zu werden. Unser Anspruch muss sein, die Nummer eins zu werden. Die Grünen seien der Hauptgegner, äußerte sich Söder.

Söder: Bin bereit, wenn CDU Kandidatur unterstützt

Auch er betonte, mit Laschet ein offenes und freundschaftliches Gespräch geführt zu haben - das aber noch nicht abschließend gewesen sei. "Wir haben festgestellt, dass beide geeignet und beide bereit sind." Auch er selbst habe seine Bereitschaft zur Kandidatur erklärt. Wenn die CDU als große Schwester dies breit unterstütze, sei er bereit, diesen Schritt zu gehen, sagte Söder. "Ich bin bereit zu dieser Kandidatur." Wenn die CDU aber eine andere Entscheidung treffe, werde man dies akzeptieren. Und man werde weiterhin sehr gut zusammenarbeiten.

Auch Söder forderte, dass es zu einer schnellen Lösung in Sachen der K-Frage kommen müsse. Es komme auf das Wohl Deutschlands an, dem habe sich alles unterzuordnen, das verbinde Laschet und ihn.

Merkel positioniert sich womöglich indirekt

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) soll sich am Sonntag indirekt im Rennen positioniert haben, hieß es aus der CDU. Sie habe in der Sitzung der Unions-Fraktionsspitze Bayerns Umsetzung der Notbremse in der Corona-Krise kritisiert. Bayern sei weiter abgewichen als Nordrhein-Westfalen, sagte sie nach Teilnehmerangaben. Zudem forderte sie wie Laschet einen "Brücken-Lockdown". Merkel relativierte nach diesen Informationen ausdrücklich auch die Kritik, die sind kürzlich in der ARD-Talkshow Anne Will unter anderem an Laschets Vorgehen gegen die Pandemie in Nordrhein-Westfalen geäußert hatte.

Söder hatte zuletzt betont, der Kanzlerkandidat der Union brauche auch den Rückhalt Merkels. Zugleich verwies er immer wieder darauf, dass Popularitätswerte bei der Entscheidung über die K-Frage eine Rolle spielen müssten. In sämtlichen Umfragen liegt Söder seit vielen Monaten deutlich vor CDU-Chef Armin Laschet.

Rufe nach rascher Klärung der K-Frage

Ursprünglich hatte es geheißen, die Parteivorsitzenden würden die Frage, wer für die Union ins Rennen gehen wird, zwischen Ostern und Pfingsten untereinander klären. Mehrere führende Unionspolitiker hatten bei der Klärung der Kanzlerkandidatur am Wochenende aufs Tempo gedrückt.

In der CDU wurde Söder vorgeworfen, lange nicht erklärt zu haben, ob er überhaupt als Kanzlerkandidat antreten möchte - wohl aber Spitzen gegen Laschet abfeuere. Gleichzeitig gibt es in der CDU wiederum bei vielen Abgeordneten die Sorge, dass die schlechten Umfragewerte von Laschet schädlich für die Union und ihre Wiederwahlchancen bei der Bundestagswahl wären.

Am Montag werden die Spitzengremien beider Parteien über die Kandidatenfrage beraten. Laschet und Söder wollten sich am Sonntag nicht dazu äußern, ob sie sich dabei offiziell den Rückhalt ihrer Parteispitzen für ihre Ambitionen einholen wollen.