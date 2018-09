Maaßen verliert seinen Job und steigt auf

Am Ende ging es Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU) und Andrea Nahles (SPD) in erster Linie darum, eine für alle Beteiligten gesichtswahrende Lösung zu finden. Mit dem Wechsel von Hans-Georg Maaßen vom Chefsessel des Bundesamtes für Verfassungsschutz auf einen Staatssekretärsposten im Bundesinnenministerium ist das halbwegs gelungen: Die SPD war mit der Forderung in das heutige Treffen gegangen, Maaßen müsse abgelöst werden. Dieses Ziel haben die Sozialdemokraten erreicht.

CSU-Chef Seehofer hatte sich in den vergangenen Tagen wiederholt hinter Maaßen gestellt und muss nun hinnehmen, dass die Große Koalition personelle Konsequenzen zieht. Wohl deswegen teilte die Bundesregierung in einer nach dem Spitzengespräch verbreiteten schriftlichen Stellungnahme mit, Seehofer schätze Maaßens "Kompetenz in Fragen der öffentlichen Sicherheit".

Allerdings werde Maaßen "im Ministerium nicht für die Aufsicht über das Bundesamt für Verfassungsschutz zuständig sein". Welche Aufgaben der 55-Jährige übernehmen wird, will Seehofer am Mittwoch mitteilen. Weder der Bundesinnenminister noch die Kanzlerin oder die SPD-Chefin äußerten sich nach dem Treffen. Am frühen Abend verließen sie wortlos das Kanzleramt.

Krise gelöst, GroKo macht weiter

Bereits am vergangenen Donnerstag hatten Merkel, Nahles und Seehofer in einem ersten Spitzengespräch über die Zukunft von Maaßen beraten. Dieses war offiziell ohne Ergebnis zu Ende gegangen, die Beteiligten hatten Stillschweigen vereinbart und ihren Willen zur weiteren Zusammenarbeit in der Großen Koalition betont. Mit der jetzt gefallenen Entscheidung haben Union und SPD eine größere Krise abgewendet.

Erst im Juli hatte der Streit über die Migrationspolitik innerhalb der Union Bundesinnenminister und CSU-Chef Seehofer an den Rand des Rücktritts von seinen politischen Ämtern gebracht. In den vergangenen Tagen war nicht nur der Druck auf Maaßen gewachsen, auch Seehofer, der sich mehrfach hinter Maaßen gestellt hat, war zunehmend in den Fokus geraten. Da der CSU-Politiker zunächst keinen Grund für personelle Konsequenzen gesehen hatte, dürfte er sich mit der Ablösung von Maaßen als BfV-Präsident unter dem Strich nur langsam anfreunden.

Kritik von der Opposition

Unmittelbar nach dem Bekanntwerden der Versetzung Maaßens ins Bundesinnenministerium hat die Opposition diese heftig kritisiert. Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz, der auch Mitglied im für die Geheimdienstkontrolle zuständigen Parlamentarischen Kontrollgremium ist, sagte dem Bayerischen Rundfunk:

"Es ist völlig offenkundig, dass das ein politisch völlig halbgarer Deal ist, der nun dem Umstand geschuldet ist, dass SPD, CDU und CSU letztlich nicht miteinander regieren können und keine klare Linie in der Innenpolitik finden." Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz

Dass jemand, der das Kanzleramt frontal angegriffen habe, jetzt befördert werde, bezeichnete von Notz als "kurios". Seine Parteikollegin, Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt kritisierte via Twitter, dass Maaßen in seiner neuen Funktion in eine höhere Besoldungsstufe komme. "Man darf gespannt sein, wie Union und SPD das vermitteln wollen", so Göring-Eckardt.

Lindner spricht von "Scheinlösung"

FDP-Chef Christian Lindner bezeichnete die Ablösung Maaßens als "formelhafte Scheinlösung. Entweder man vertraut ihm oder nicht. Das Theater offenbart am Ende nur, dass die Koalition keine Linie und keine Konsequenz hat".

Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel kritisierte das Ergebnis des Spitzengesprächs ebenfalls, stellte sich allerdings hinter den 55-Jährigen. Mit Hans-Georg Maaßen gehe "ein fähiger Kopf, der die Entwicklung der Merkel´schen Asylpolitik von Beginn an kritisch gesehen hat".

Bernd Riexinger, Vorsitzender der Partei "Die Linke", bezeichnete die Ablösung Maaßens als BfV-Präsident als "überfällig". Dass dieser allerdings "lukrativ" belohnt werde, sei "ein fauler Kompromiss um Horst Seehofer und die angeschlagene Koalition über die Zeit zu retten".

Maaßen seit Äußerungen zu Chemnitz in der Kritik

Maaßen hatte nach Äußerungen über ein Video in der Kritik gestanden, das die Ausschreitungen in der sächsischen Stadt Chemnitz Ende August zeigt. Während Bundeskanzlerin Merkel unmittelbar danach über ihren Regierungssprecher Steffen Seibert mitgeteilt hatte, dieses zeige Bilder von "Hetzjagden", hatte Maaßen dieser Darstellung widersprochen und so eine über mehrere Wochen andauernde kontroverse Debatte ausgelöst.