08.11.2018, 21:46 Uhr

Maaßen nicht mehr im Amt

Am Ende ging es dann schnell: Der umstrittene Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen ist offiziell aus seinem Amt ausgeschieden. Am Montag hatte ihn Innenminister Horst Seehofer (CSU) in den einstweiligen Ruhestand versetzt.