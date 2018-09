Maaßen-Kompromiss: Wer hat gewonnen?

Im Vergleich zum ersten Kompromiss erscheint der gestern gefundene wie ein Erfolg der SPD. Hans-Georg Maaßen wird nicht Staatssekretär, bekommt nicht mehr Geld als vorher, und Bau-Staatssekretär Gunther Adler (SPD) muss im Innenministerium nicht für Maaßen Platz machen.

Seehofer: Neuer Kompromiss ist mein alter Vorschlag!

Doch Horst Seehofer (CSU) legte Wert auf die Feststellung, dass diese Lösung mitnichten eine neue Idee sei: "So, wie der Vorschlag jetzt vorgelegt und beschlossen worden ist, ist er schon mal in der Runde der drei Parteivorsitzenden besprochen worden." Heißt im Klartext: Andrea Nahles (SPD) habe nun einer Lösung zugestimmt, die sie vorher abgelehnt habe.

Nahles: Neuer Kompromiss ist wirklich neu!

Dieser Deutung widersprach die SPD-Chefin noch gestern Abend. Über eine Sprecherin ließ Andrea Nahles mitteilen, dass ursprünglich nur zwei Vorschläge auf dem Tisch gelegen hätten: Zum einen ein Ämtertausch von Verfassungsschutzpräsident Maaßen mit BKA-Chef Holger Münch, zum anderen ein Staatssekretärsposten für Maaßen im Innenministerium, was ja auch am Dienstag zunächst beschlossen wurde.

Ansonsten allerdings war es Nahles wichtig, Seehofer und Merkel ausdrücklich zu danken – dafür, dass die beiden sich bereit erklärt hatten, den ersten Kompromiss zu überarbeiten. Die SPD-Chefin war in den zurückliegenden Tagen gehörig unter Druck geraten: Weite Teil der deutschen Sozialdemokratie fanden es schlicht unerträglich, dass Maaßen zwar sein Amt beim Verfassungsschutz verlieren, aber ein neues, besser bezahltes, im Innenministerium bekommen sollte.

Hans-Georg Maaßen bekommt nicht mehr Geld

Der neue Kompromiss sieht vor, dass Hans-Georg Maaßen künftig Sonderberater im Innenministerium wird, für europäische und internationale Aufgaben, und im Range eines Abteilungsleiters. Seine Besoldungsgruppe bleibt also die gleiche.

Einträchtig zurück zur Sacharbeit?

Innenminister Seehofer (CSU) bemühte sich, die Dimension des Streits über Maaßen klein erscheinen zu lassen. Ein Bruch der Koalition sei in seinem Beisein zu keinem Zeitpunkt ein Thema gewesen. Es habe auch niemand einen Bruch angedroht.

SPD-Chefin Nahles mahnte, die Koalition müsse sich jetzt "wieder der Sacharbeit widmen". In einem Brief an die SPD-Mitglieder ging sie außerdem auf die "vielen Zuschriften und Anrufe(n)" ein, in denen sich Mitglieder bei ihr gemeldet hätten. Nahles schreibt: "Ich habe eure Kritik am Umgang mit der Causa Maaßen verstanden.“"