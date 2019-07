Deutschland soll nach den Worten von Bundesaußenminister Maas bei der Aufnahme von im Mittelmeer geretteten Flüchtlingen eine Vorreiterrolle einnehmen. Maas forderte in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland ein "Bündnis der Hilfsbereiten". Er sprach sich für einen verbindlichen Verteilmechanismus innerhalb Europas aus. Die Regensburger Hilfsorganisation Sea-Eye begrüßte den Vorschlag des Außenministers.

Sea Eye will wieder in See stechen

Im Interview mit B5 aktuell sagte Sea-Eye-Gründer Buschheuer, die Verpflichtung zur Seenotrettung liege eher in staatlicher Verantwortung und weniger bei Nichtregierungorganisationen. Ein Team von Sea-Eye hatte zuletzt am Dienstag gerettete Menschen an die maltesischen Behörden übergeben. Anschließend hieß es, dass die Mission voerst beendet wird. Laut Buschheuer soll das Rettungsschiff "Alan Kurdi" aber so schnell wie möglich wieder in See stechen.

Festes Kontingent an Geretteten

Alle anderen Länder seien weiterhin eingeladen, sich zu beteiligen, so Außenminister Maas. Der SPD-Politiker stellte eine verlässliche Beteiligung Deutschlands in Aussicht. "Unser Angebot steht: Deutschland ist bereit, einen substanziellen Beitrag zu leisten und zu garantieren, immer ein festes Kontingent an Geretteten zu übernehmen."