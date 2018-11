M. Brechtken, Historiker: Wie es zum Grundrecht auf Asyl kam

Bayern 2-radioWelt: Ist das ursprüngliche bundesdeutsche Asylrecht eine unmittelbare Folge der Nazi-Diktatur?

Professor Magnus Brechtken, Historiker und stellvertretender Direktor des Instituts für Zeitgeschichte in München: Das Asylrecht ist im Grundgesetz eine indirekte Folge, wenn man so will, keine direkte Folge. Diejenigen, die das hineingeschrieben haben, waren vom Nationalsozialismus Betroffene. Aber sie waren selbst keine Emigranten oder Flüchtlinge. Und sie waren auch nicht - jedenfalls soweit wir das aus den Quellen sehen können - mit einem direkten Bezug auf die nationalsozialistische Verfolgung motiviert, um das so zu formulieren, wie sie das dann im Mai 1949 getan haben. Und dann beginnt die Diskussion. Zunächst mal gibt es einen Grundsatzausschuss. Da wird der Wortlaut vorgeschlagen: „Politisch Verfolgte genießen Asylrecht im Rahmen des allgemeinen Völkerrechts.“ Das ist sozusagen eine Qualifizierung, über die man seinerzeit erst mal streitet: Was bedeutet das? Ist das sozusagen eine Einschränkung des Ganzen? Dann sagt der SPD-Politiker Carlo Schmid, der eine entscheidende Person in dieser Phase ist und der Vorsitzende des Hauptausschusses und Politiker der SPD-Politiker: Ja, das Völkerrecht ist schon in den allgemeinen Entwürfen des Grundgesetzes vorgesehen. Wir müssen das nicht nochmal extra hineinschreiben. Wir können das streichen und wir können sagen: „Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Punkt.“ Das ist tatsächlich das, was dann später im Grundgesetz so verabschiedet wird. Aber in der Zwischenphase gibt es eine ganz weitreichende intensive Diskussion. Da spielt vor allem eine Rolle, dass man immer den beginnenden Kalten Krieg im Hinterkopf hat und vor allem an politische Asylsuchende denkt, die aus der sowjetisch besetzten Zone und aus Osteuropa kommen könnten, letztlich um Deutsche. Genau das spielt in dieser Diskussion zwischen September 1948 und Mai 1949 immer eine sehr viel größere Rolle als Diskussionen über die Frage der Zeit vor 1945. Das steht aber, das muss man natürlich bedenken, allen vor Augen.

Bayern 2-radioWelt: Es war schon Ansinnen der Gestalter des Grundgesetzes Deutschland ein humaneres Gesicht zu verleihen?

Magnus Brechtken: Es geht um den Geist dieser ganzen Veranstaltung, zu sagen: Wir wollen bewusst anders, als es in der Weimarer Reichsverfassung noch war, ein solches Asylrecht hineinschreiben. Und da ist eben die Mischung - zum einen konkret an bestimmte Personengruppen zu denken, zugleich aber ein politisches und historisches Signal zu senden. Dass man aus dieser Situation, in der man sich befindet, eine bewusste symbolische und auch praktische Schlussfolgerung zieht, indem man dieses Asylrecht so formuliert, wie man es dann im Grundgesetz am 23. Mai findet.

Bayern 2-radioWelt: Die Diskussion darüber, wer von dem Asylrecht letztlich profitieren soll, hat ja nie aufgehört. Sie hat sich nur verändert im Laufe der Jahrzehnte.

Magnus Brechtken: Genau so ist es. Das ist natürlich in vielfältiger Hinsicht dann konkretisiert worden. Vor allem natürlich dadurch, dass die Bundesrepublik 1951 die Genfer Flüchtlingskonvention unterzeichnet hat und dadurch eine Notwendigkeit der dauernden regelmäßigen Rechtsprechung bis zum Bundesverfassungsgericht notwendig war. Das Bundesverfassungsgericht hat sich immer wieder über die Jahrzehnte mit diesem Artikel 16 auseinandersetzen müssen. Und in dieser Verfassungspraxis hat sich der ursprüngliche Kontext des Artikels 16 Grundgesetz massiv verändert. Tatsächlich ist es heute so, dass sich nur noch 1,3 Prozent der Entscheidungen auf das Grundgesetz berufen, so viele waren es im letzten halben Jahr. Im Vorjahr waren es noch weniger. Die meisten Asylentscheidungen kommen jetzt aus der Genfer Flüchtlingskonvention und aus diesem seither weiterentwickelten europäischen Rechtszusammenhang.