Lyon: Verdächtiger nach Schüssen auf Priester freigelassen.

Der nach den lebensgefährlichen Schüssen auf einen orthodoxen Priester in Lyon festgenommene Mann ist wieder frei. Es gebe keine Gründe, ihn weiter in die Ermittlungen einzubeziehen, teilte die französische Nachrichtenagentur AFP am Sonntag unter Bezug auf Justizkreise mit. Außerdem sei der Gesundheitszustand des Mannes nicht mit einem Polizeigewahrsam vereinbar.

Bisher ermitteln noch keine Anti-Terror-Fahnder

Am Samstag hatte ein Unbekannter in der Stadt im Südosten Frankreichs auf einen 52 Jahre alten Geistlichen zwei Schüsse abgegeben, als dieser dabei war, die Kirche zu schließen. Das Opfer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Wie vom Täter fehlt auch von der Tatwaffe - vermutlich eine abgesägte Schrotflinte - bislang jede Spur.

Der Staatsanwalt hat eine Untersuchung wegen versuchten Mordes eingeleitet. Bislang wurden die Ermittlungen nicht von den Anti-Terror-Fahndern der französischen Staatsanwaltschaft übernommen. Möglich ist, dass der Angreifer ein persönliches Motiv hatte.

Zuvor Anschläge in Nizza und Paris

So kurz nach dem Angriff von Nizza, bei dem ein Tunesier am Donnerstag drei Menschen in der Kirche mit einem Messer angegriffen und getötet hatte, und nach der Enthauptung eines Lehrers in einem Vorort von Paris ließ der Angriff in Lyon erneut die Alarmglocken schrillen. Das Motiv für die Tat sei jedoch noch völlig unklar, hieß es aus Polizeikreisen. Staatsanwalt Jacquet betonte, die Ermittler schlössen keine Hypothese aus.

Das französische Innenministerium richtete ein Krisenzentrum ein. Premierminister Jean Castex betonte, die Regierung sei fest entschlossen, "jedem zu ermöglichen, seinen Glauben in völliger Sicherheit und Freiheit zu praktizieren".

Reaktionen auf die Bluttat

Der Präsident des Europarats, Charles Michel, verurteilte die "abscheuliche Tat". In Europa sei die Glaubensfreiheit für alle garantiert und "muss respektiert werden". EU-Parlamentspräsident David Sassoli sprach von einem "neuerlichen Anschlag". Europa werde sich "Gewalt und Terrorismus niemals beugen".

Das Oberhaupt der orthodoxen Kirche in Griechenland, Ieronymos, verurteilte die Tat ebenfalls. Dieses Grauen übersteige das menschliche Fassungsvermögen - dass eine Religion die Terroristen bewaffnen kann, die vom Hass geblendet sind. Es sei nicht hinnehmbar, dass der Glaube als Vorwand genutzt werde, um die Freiheit und die Glaubensfreiheit anderer anzugreifen und "jede andere Überzeugung auszulöschen".