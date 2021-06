Lutherischer Weltbund: Erste Frau an der Spitze von 148 Kirchen

Der Rat des Lutherischen Weltbundes (LWB) hat mit der Pfarrerin Anne Burghardt aus Estland erstmals eine Frau an die Spitze seines Generalsekretariats gewählt. Die 45-jährige Theologin werde das Amt im November als Nachfolgerin des Chilenen Martin Junge antreten, teilte der LWB in Genf mit. Sie setzte sich am vergangenen Samstag gegen Kenneth Mtata aus Simbabwe durch, der ebenfalls für die Position des Generalsekretärs kandidierte.

Als erste Frau an der Spitze einer Gemeinschaft von 148 Kirchen mit 77 Millionen Gläubigen hoffe Burghardt, "dass es Frauen ermutigt, sich ebenfalls auf verantwortungsvolle Positionen auch innerhalb der Kirche zu bewerben".

Frauenpriestertum und Ökumene Leib- und Magenthemen

Dass Frauen Pfarrer werden dürfen, ist nicht nur in der katholischen Kirche, sondern auch in vielen protestantischen Kirchen immer noch nicht Realität. In Burghardts Nachbarland Lettland wurde die Frauenordination vor ein paar Jahren trotz Protests sogar wieder abgeschafft. Dass Frauen – überall auf der Welt – geweiht werden dürfen, dafür will sich Burghardt nun einsetzen.

Wichtig ist ihr auch die Ökumene. Die Beziehung zwischen dem LWB und der katholischen Kirche nennt Burghardt eine Erfolgsgeschichte. Ein besonderes Anliegen sind der Estin aber vor allem die orthodoxen Kirchen, schließlich steht mit ihr zugleich erstmals eine Person der mittel- und osteuropäischen Mitgliedskirchen der Kirchengemeinschaft vor.

Estland sei eigentlich protestantisch geprägt, unter russischer Herrschaft wurde hier aber die orthodoxe Kirche systematisch gefördert, sagte Burghardt nach der Wahl: "Gerade nach der sowjetischen Zeit sind die ökumenischen Beziehungen hier ganz hervorragend und das ist sicher auch Teil meines Hintergrunds, den ich mit nach Genf nehme."

Studium in Bayern und Berlin

Zu Anne Burghardts Hintergrund gehört auch ein Studium in Deutschland, weshalb sie auch Deutsch spricht: In Berlin und an der Universität Erlangen-Nürnberg, wo sie vor mehr als 20 Jahren gelernt hat. Jetzt will sie hier in Bayern auch ihre Dissertation einreichen. Die bayerische Landekirche kennt sie daher seit ihrer Studienzeit: "Besonders geschätzt habe ich die Unterstützung für die Ökumene und ich finde bayerische Landeskirche ist ein sehr treuer Partner für den LWB und ich hoffe, es bleibt auch so."

Die Estin will auch die Digitalisierung der Organisation voranbringen, gilt doch ihr Heimatland als Vorreiter der Digitalisierung in der EU. Eine Chance auch für einen Weltbund, meint sie, der kostengünstig global agieren soll. Gerade bei der Ausbildung von Theologen in kleinen Mitgliedskirchen – wo es oftmals nicht einmal eine theologische Fakultät gibt – kann das von Nutzen sein: "Was ja quasi notwendig geschehen ist wegen Covid, Nutzung von digitalen Medien, und ich glaube es bietet wunderbare Möglichkeiten zu den Mitgliedskirchen zu kommen."

Gerade eine fundierte theologische Ausbildung helfe zudem, fundamentalistischen Tendenzen auch innerhalb der Kirchen entgegenzutreten, wie sie nach Ansicht von Anne Burghart aktuell zu beobachten sind. Nur so könne man zu gesellschaftlichen Themen differenziert Position beziehen.