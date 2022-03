Lust auf Urlaub: Darauf sollten Sie jetzt achten

An den Strand, in die bayerischen Alpen oder an die Nordsee: Die Lust aufs Reisen ist bei vielen Menschen nach zwei Jahren Pandemie groß – daran scheint auch der Ukraine-Krieg bislang wenig zu ändern. Zwar äußert sich der Deutsche Reiseverband (DRV) noch skeptisch, ob auch alle ihre ursprünglichen Pläne umsetzen werden. Doch laut großen Reiseveranstaltern wie Tui Deutschland hat sich das Buchungsverhalten bisher nicht geändert.

Bereits im Januar verzeichnete der Deutschland-Tourismus dem Statistischen Bundesamt zufolge mit 16,2 Millionen Gästeübernachtungen ein Plus von 153 Prozent gegenüber dem Lockdown-Januar 2021. Wenngleich diese Zahlen wie auch das gesamte Buchungsvolumen für die aktuelle Sommersaison noch deutlich unter dem Vorkrisenniveau liegen, sehen manche das Glas halbvoll: Die wöchentlichen Buchungszahlen in Reisebüros und auf Online-Reiseportalen haben nach Angaben des DRV die jeweiligen Wochenwerte von 2019 mittlerweile überschritten.

Sommerurlaub kostet dieses Jahr mehr als 2021

Laut einer Umfrage der Hamburger Stiftung für Zukunftsfragen von British American Tobacco (BAT) plant mehr als die Hälfte der Deutschen heuer einen längeren Urlaub. Wer wie viele andere dank der jüngsten Lockerungen sein Reisevorhaben in die Tat umsetzen möchte, sollte mehr noch als früher einen Rat berücksichtigen: Vergleichen, vergleichen, vergleichen. Denn aufgrund der Pandemie lassen sich nicht nur Extra-Leistungen buchen, vielmehr ziehen auch die Preise grundsätzlich an.

Das Portal Check24 hat die aktuellen Preise für Juni, Juli und August 2022 ausgewertet. Demnach müssen im Vergleich zum Vorjahr für Hotels derzeit etwa 16 Prozent mehr gezahlt werden, für Ferienwohnung zwölf Prozent und bei Pauschalreisen 13,7 Prozent. Zu den drei beliebtesten Zielen außerhalb Deutschlands würden Alanya und Side in der Türkei, Mallorca sowie die ägyptischen Ferienorte Hurghada und Safaga zählen.

Gegen Aufpreis: Mehr Flexibilität bei Umbuchung und Stornierung

Wer bei der Buchung angesichts der Corona-Pandemie und weiter hoher Infektionszahlen oder wegen des Kriegs in der Ukraine flexibel bleiben möchte, kann sich für sogenannte Flex-Tarife entscheiden. Damit ist es gegen einen Aufpreis möglich, bis zu einem Stichtag die Reise noch umzubuchen oder zu stornieren.

Die zusätzlichen Kosten dafür variieren je nach Anbieter, Reisepreis und Anzahl der Teilnehmer. Sie beginnen in der Regel bei 40 bis 50 Euro und können bis zu 150 oder 200 Euro betragen bei einer Reise, die insgesamt mehrere Tausend Euro kostet.

Wichtig für die Entscheidung: Je nach Bedingungen gilt die Option mal bis zu 15 Tage vor Reisebeginn, mal jedoch auch nur bis zu 29 Tage vorher. Dies mag für manchen in einer sich schnell verändernden Pandemie mit kurzfristig aufkommenden Hotspots doch recht unflexibel sein.

Urlaubs-Versicherungen: Genau über Bedingungen informieren

Durch die Pandemie ist ebenfalls das Thema Versicherungen mehr in den Fokus gerückt. Eine Reiserücktrittsversicherung greift beispielsweise bei Erkrankungen oder Unfällen. Ein grundloses Stornieren wie bei den Flex-Tarifen ist damit jedoch nicht möglich, so Verbraucherschützer.

Unverzichtbar ist aus deren Sicht die Auslandskrankenversicherung. Diese kostet oft nicht mehr als zehn bis 20 Euro und deckt auch viele Sonderleistungen wie einen Rücktransport ab, bei dem der EU-weite Versicherungsschutz der gesetzlichen Krankenkassen mitunter an seine Grenzen stößt.

Prinzipiell sollte man vor Abschluss stets die Bedingungen der Versicherung genau lesen, um mögliche Leistungen zu kennen.

Mietwagen im Urlaub: Chipmangel sorgt für gestiegene Preise

Vergleichen lohnt sich auch bei Mietwagen, die im Zuge der Pandemie deutlich teurer geworden sind. "Im Durchschnitt muss man 50 Prozent mehr bezahlen – in den USA sogar bis zu 70 Prozent", sagt Tobias Ruoff, Geschäftsführer der ADAC Autovermietung mit Blick auf die Zeit vor der Pandemie. Check24 kommt durchschnittlich sogar auf ein Plus von 81 Prozent.

Viele Vermieter hatten in der Corona-Zeit ihre Flotten wegen der niedrigen Nachfrage verkleinert. Nun können sie den Fahrzeugbestand wegen des Chipmangels der Autohersteller allerdings nicht schnell genug aufstocken. Die Preise werden "voraussichtlich auch in den kommenden Monaten auf einem vergleichsweise hohen Niveau bleiben", erwartet Andreas Schiffelholz, Geschäftsführer Mietwagen bei Check24.

Treibstoff-Zuschläge wegen Ukraine-Krieg?

Auch wenn der Ukraine-Krieg die Buchungszahlen bisher offenbar noch nicht beeinflusst, könnte er sich aber auf die Flugpreise der kommenden Monate auswirken. Hinter vorgehaltener Hand wird in der Luftfahrtbranche bereits über Treibstoff-Zuschläge diskutiert – etwa bei Flügen nach Asien, für die wegen des gesperrten russischen Luftraums weite Umwege nötig sind.

Solche Zuschläge würden bereits gekaufte Tickets voraussichtlich nicht betreffen. Doch künftige Buchungen könnten dadurch teurer werden, was bei der Entscheidungen zwischen früher und spontaner Buchung bedacht werden sollte.

In der Ferienzeit kann der Urlaub teurer werden

Und grundsätzlich schadet auch ein Blick in den Kalender nie: Wann sind in Deutschland Ferien, wann im Zielland? In den USA etwa liegen die Sommerferien in der Regel zwischen Juni und August – in diesen Zeiträumen ist deshalb mit höheren Preisen für Unterkünfte oder Mietwagen zu rechnen.