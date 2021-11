vor etwa 1 Stunde

Lukaschenko: Deutschland soll 2.000 Flüchtlinge aufnehmen

In der Krise um Tausende Migranten in Belarus, die über die polnische Grenze in die Europäische Union wollen, fordert Machthaber Alexander Lukaschenko Deutschland auf, 2.000 Flüchtlinge aufzunehmen. Die Regierung lehnt dies ab.