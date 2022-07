"Luganer Erklärung" zum Wiederaufbau der Ukraine unterzeichnet

Die Ukraine hat sich mit internationalen Partnern auf sieben Prinzipien für den Wiederaufbau des kriegszerstörten Landes geeinigt. Vertreter unter anderem von Deutschland, den USA, Großbritannien und Frankreich unterzeichneten die "Luganer Erklärung" im Schweizer Tessin. "Der Wiederaufbau einer freien und demokratischen Ukraine ist unser gemeinsames Ziel", erklärte die deutsche Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD).

Unterstützung des Wiederaufbaus an Reformen in der Ukraine gekoppelt

Der Wiederaufbau müsse mit politischen und wirtschaftlichen Reformen der Ukraine einhergehen. Dazu hatte die Konferenz sieben Grundprinzipien formuliert: demokratisch, grün und digital verwaltet soll die Ukraine künftig sein. Auch der Kampf gegen die Korruption war ein wichtiges Thema.

💡 Konferenz von Lugano

Bei der Versammlung beraten Delegationen aus rund 40 Ländern sowie Vertreter von 14 internationalen Organisationen, aus der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft über eine Art Marshall-Plan für die Ukraine. Die Konferenz soll künftig jährlich stattfinden. Nach Großbritannien im nächsten Jahr will Berlin die Wiederaufbaukonferenz 2024 ausrichten.

Ukraine beziffert Bedarf auf 720 Milliarden Euro

Die Ukraine beziffert das Volumen für den Wiederaufbau des Landes bislang auf rund 720 Milliarden Euro. Dafür sollten ihrer Ansicht nach die 300 bis 500 Milliarden Dollar an russischen Vermögenswerten herangezogen werden, die weltweit eingefroren sind.

"Russland und anderen möglichen Aggressoren muss klar sein, dass sie für grundlose und ungerechtfertigte Angriffe zahlen müssen." Ukraines Ministerpräsident Denys Schmyhal

Schmyhal hatte am Montag bei der Konferenz gesagt, in dem seit 24. Februar tobenden russischen Angriffskrieg seien allein in der Infrastruktur der Ukraine direkte Schäden von bislang knapp 100 Milliarden Euro entstanden.

EU verspricht weitere Hilfen

Die Europäische Union hat seit Kriegsbeginn laut Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen 6,2 Milliarden Euro zur Unterstützung der Ukraine mobilisiert - und weitere Hilfen angekündigt. Deutschland sagte dem Land zusätzliche 426 Millionen Euro an Zuschüssen zu.