Lufthansa offenbar verantwortlich für Panne an Merkel-Flieger

Die Panne an der Regierungsmaschine von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im November wurde wohl durch einen Fehler der Lufthansa verursacht. Nach Informationen des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" hatte die Lufthansa-Technik während einer Wartung des Flugzeugs im Jahr 2010 ein neues digitales Kommunikationssystem eingebaut, die Piloten der Flugbereitschaft aber nicht darüber informiert.

Funksystem ausgefallen

Bei dem Flug zum G20-Gipfel nach Buenos Aires war das gesamte Funksystem tot. Auch Teile der Hydraulik waren von dem Stromausfall betroffen. Nur mit dem Satellitentelefon gelang es den Piloten, ihren Kommandostand in Köln zu erreichen. Die Piloten konnten nicht auf den Fehler in der Bord-Elektronik reagieren, mussten umdrehen und in Köln-Bonn landen. Merkel und Finanzminister Olaf Scholz mussten anschließend mit einem Linienflugzeug zu dem G-20-Gipfel nach Argentinien reisen.