Wegen Schadstoffen: Luftfilter am Mittleren Ring installiert

Ein Fahrzeug nach dem anderen fährt die Landshuter Allee in München entlang, bis zu 140.000 Stück sind es an manchen Tagen. Das macht Lärm, vor allem aber sorgt es für viele Schadstoffe in der Luft. Die Werte für Stickstoffoxide liegen hier seit Jahren über dem erlaubten Grenzwert, daran konnte auch die Corona-Pandemie nichts ändern. Deswegen stehen an der Landshuter Allee jetzt die ersten sieben von neun Filtersäulen, die die Luft reinigen sollen.

Die Technik der Luftfilter ist erprobt

Die Säulen bestehen aus jeweils drei würfelförmigen Modulen, die übereinandergestapelt sind. Im Inneren der Würfel saugen Ventilatoren die Straßenluft an - an den Filtern sollen die schädlichen Stickstoffoxid-Partikel dann hängen bleiben. Die Technik stammt von einem Unternehmen aus Baden-Württemberg und wurde schon an einigen Standorten in Deutschland erprobt, etwa am Stuttgarter Neckartor, das auch durch hohe Schadstoffwerte aufgefallen war.