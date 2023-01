Lützerath: RWE reißt erstes Gebäude ab

In dem Weiler Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier wird das erste Gebäude abgerissen. Arbeiter beseitigen offenbar mit zwei Baggern im Auftrag des RWE-Konzerns eine ehemalige landwirtschaftliche Halle. RWE hatte am Morgen einen - so wörtlich - "geordneten Rückbau" des Dorfes in den Teilen von Lützerath angekündigt, die von der Polizei freigegeben sind.

Doppelter Zaun um Lützerath errichtet

Die Ortschaft wird inzwischen von einem anderthalb Kilometer langen Doppelzaun umgeben, den RWE in Windeseile hatte aufbauen lassen. Damit sollte das Betriebsgelände markiert werden, zu dem Unbefugte keinen Zutritt hätten, sagte ein Konzernsprecher.

Der Weiler Lützerath gehört dem RWE-Konzern, der die Braunkohle darunter abbauen will. Die Klimaaktivisten halten die Nutzung dieser Braunkohle für überflüssig und klimaschädlich.

Räumung wird fortgesetzt

Unterdessen versuchen die Behörden weiterhin, Aktivisten aus Lützerath zu vertreiben. Einsatzkräfte haben sich Zugang zu Gebäuden verschafft, in denen sich Protestierende verschanzt hatten. Zudem wurden gebaute Holzhütten zerstört. Laut Polizei wurden die Beamten mit Böllern und Farbbeuteln beworfen.

Polizisten haben ein Baumhaus der Aktivisten aus knapp zehn Metern Höhe kontrolliert zum Absturz gebracht. Nachdem die Besetzer das Holzhaus verlassen hatten, wurden alle Halteseile durchgeschnitten. Das Baumhaus war dann in die Tiefe gestürzt und dort in viele Einzelteile zerbrochen.

Polizei kreist Aktivisten um Luisa Neubauer ein

Auf dem Zufahrtsweg in den Braunkohleort Lützerath hat die Polizei bei der Räumung am Donnerstag mehrere dutzend Teilnehmer einer Demonstration eingekreist, darunter die Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer und Greenpeace-Vorstand Martin Kaiser.

Die Demonstranten, die sitzend den Weg blockierten, wurden von Polizisten umstellt. "Wir wollen hier sitzenbleiben, bis wir weggetragen werden", so Neubauer.