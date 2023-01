Räumung des von Klimaaktivisten besetzten Dorfs Lützerath läuft

Der Räumungseinsatz für das von Klimaaktivisten besetzte Dorf Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier hat am Morgen begonnen. Wie das zuständige Polizeipräsidium Aachen erklärte, umstellten Polizeikräfte den Ort. Anschließend begannen sie damit, den Bereich zu umzäunen. Laut Polizei gab es kurz nach Beginn der Räumung gewalttätige Zwischenfälle - es flogen demnach Molotowcocktails, Pyrotechnik und Steine in Richtung der Einsatzkräfte.

Appell der Polizei an Klima-Aktivisten

Die Polizei appellierte an die Aktivisten, friedlich zu bleiben. Außerdem rief sie Menschen, die sich in dem Bereich aufhielten, dazu auf, diesen noch ohne weitere polizeiliche Maßnahmen zu verlassen. Der Aachener Polizeipräsident Dirk Weinspach sagte im Rundfunk Berlin-Brandenburg, seit Dienstag seien die Vorbereitungen für die Räumung abgeschlossen und die nötige Logistik aufgebaut.

Wie an den Protesten beteiligte Klimaaktivisten berichteten, wehrten diese sich mit Barrikaden und Menschenketten gegen die laufende Räumung. Der Aktionsticker Lützerath berichtete, dass Polizisten weit in das Dorf vorgedrungen seien und auch die Zeltwiese der Aktivisten bereits erreicht hätten.

Auch bayerische Polizisten in Lützerath im Einsatz

Bayern hat Unterstützung zur Räumung des Protestcamps in Lützerath geschickt. Wie das bayerische Innenministerium auf BR24-Anfrage mitteilte, ist "ständig eine Einsatzhundertschaft der Bereitschaftspolizei, sowie eine USK-Hundertschaft in Lützerath im Einsatz".

Mit der Abkürzung USK ist ein sogenanntes Unterstützungskommando gemeint, das bei erhöhtem Gefährdungspotenzial eingesetzt wird. Dazu kommen den Angaben zufolge aus Bayern "acht Polizeipferde nebst Reiter sowie eine Wasserwerfer-Staffel".

RWE stellt Bauzaun in Lützerath auf

Der Energiekonzern RWE will den bei Lützerath liegenden Tagebau Garzweiler ausdehnen und die unter dem Ort liegende Kohle abbauen, wozu das von den früheren Bewohnerinnen und Bewohnern verlassene Dorf abgerissen werden muss. Das Unternehmen ist inzwischen Eigentümerin der Siedlung.

Wie RWE erklärte, soll an diesem Mittwoch der Rückbau der Siedlung beginnen und diese anschließend "bergbaulich in Anspruch genommen werden". Als eine der ersten Maßnahmen werde "aus Sicherheitsgründen" ein gut anderthalb Kilometer langer Bauzaun aufgestellt.

Gericht lehnt Eilanträge von Aktivisten ab

Derweil bestätigte das Verwaltungsgericht in Aachen das Aufenthaltsverbot für Lützerath erneut. Entsprechende Beschlüsse in zwei Eilverfahren seien am Dienstagabend zugestellt worden, teilte das Gericht mit. Bereits in der vergangenen Woche waren Klimaaktivisten mit einem Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht gescheitert. Das Oberverwaltungsgericht in Münster bestätigte die Entscheidung am Montag. Nach Angaben des Verwaltungsgerichts haben die Klimaaktivisten weitere Eilanträge eingereicht. Hier geht es um Versammlungsrecht und die Durchführung einer Mahnwache.