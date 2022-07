Lücke im Gesetz bei Abgeordnetenbestechung: Reagiert die Ampel?

Die CSU-Politiker Alfred Sauter und Georg Nüßlein kommen in der Maskenaffäre ohne Strafe davon. Der Bundesgerichtshof hat am Dienstag bestätigt: Die Provisionen für die Vermittlung von Corona-Schutzmasken sind nicht als Abgeordnetenbestechlichkeit zu werten.

Die Richter in Karlsruhe verweisen auf das geltende Gesetz. So liegt eine Abgeordnetenbestechlichkeit nur vor, wenn Abgeordnete für ihre direkte Arbeit im Plenum, in Ausschüssen oder in anderen Gremien einen unrechtmäßigen Vorteil erhalten.

Vorwürfe sind nur schwer zu beweisen

In der Praxis ist so etwas kaum zu beweisen. Ein fiktives Beispiel: Ein Abgeordneter trifft mit einem Unternehmer eine Verabredung, nimmt einen Umschlag voller Geld und stimmt in einem Parlament im Sinne des Geldgebers. Nur dann würde es sich im Sinne des aktuellen Strafgesetzbuchs um Abgeordnetenbestechung und -bestechlichkeit handeln.

Bei Sauter und Nüßlein war das nach Auffassung des BGH nicht der Fall. Sie nutzten zwar ihre Kontakte als Abgeordnete, um Corona-Schutzmasken bei Ministerien und Behörden anzubieten. Sie taten dies nach Auffassung der Richter aber nicht in der Wahrnehmung ihrer Mandate, sondern "außerparlamentarisch".

Transparency sieht Vertrauen in Abgeordnete in Gefahr

Hartmut Bäumer vom Verein "Transparency Deutschland" sieht dringenden Handlungsbedarf: "Wir fordern die Ampelkoalition auf, die Schlupflöcher im Gesetz zügig zu schließen." Wenn das Gerechtigkeitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger so weit von der Gesetzeslage entfernt sei, dann drohe das Vertrauen in Abgeordnete und Rechtsstaat Schaden zu nehmen.

Richter spielen Ball zurück an Politik

Die Richter in Karlsruhe lassen in ihrer Begründung erkennen, dass sie im Fall Nüßleins und Sauters keine andere Wahl hatten als so zu entscheiden. Und dass sie die geltenden Regeln für nicht ausreichend halten. So verweist der Bundesgerichtshof darauf, dass die Bundesrepublik zwei völkerrechtliche Abkommen zur Korruption bisher nicht in deutsches Recht übernommen hat. Dann könnte auch die "missbräuchliche Einflussnahme" außerhalb der parlamentarischen Arbeit bestraft werden.

Wörtlich heißt es vom BGH außerdem: "Falls der Gesetzgeber eine Strafbarkeitslücke erkennen sollte, ist es seine Sache, darüber zu befinden, ob er sie bestehen lassen oder durch eine neue Regelung schließen will." Der Gesetzgeber ist in diesem Fall der Bundestag. Und die "Strafbarkeitslücke" ist erkannt.

Koalitionsvertrag sieht Änderungen vor

SPD, Grüne und FDP haben weit vorne in ihrem Koalitionsvertrag einen Satz dazu formuliert. Auf Seite 9 heißt es: "Wir werden den Straftatbestand der Abgeordnetenbestechung und -bestechlichkeit wirksamer ausgestalten." Nur wann?

Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dirk Wiese antwortet auf die Frage von BR24: "Wir sind mittendrin." Die Fachleute der Fraktionen seien in engem Austausch. Der SPD-Rechtspolitiker gibt sich zuversichtlich, "in den kommenden Monaten eine gute Lösung zur Änderung des §108e StGB präsentieren zu können". Er prüfe über den Sommer Hinweise aus dem Bundesjustizministerium über eine etwaige Reform.

Ministerium sieht Bundestag am Zug

Das Bundesjustizministerium weiß davon nichts. Wie eine Sprecherin von Justizminister Marco Buschmann (FDP) sagt, kommen solche Initiativen zur Änderung des Straftatbestands in der Regel aus der Mitte des Bundestags. Denn es gehe ja um die Arbeit der Abgeordneten. Das Ministerium würde eine Reform aber konstruktiv begleiten und sich im Rahmen seiner Möglichkeiten um eine zügige Umsetzung bemühen.

Grüne wollen Korruptionsregeln erweitern

Für Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz hat der BGH-Beschluss "schmerzhaft deutlich" gemacht, dass die bestehenden Regeln nicht ausreichen. Dafür macht er indirekt die Vorgängerregierung aus Union und SPD verantwortlich. Die Grünen haben nach seinen Worten immer wieder darauf gedrungen, den Tatbestand der Abgeordnetenbestechung präziser zu fassen. Das sei "bewusst nicht vorgenommen" worden, sagt von Notz zu BR24. Der Grünen-Abgeordnete will sich dafür einsetzen, dass künftig auch strafbar ist, wenn Abgeordnete ihr Ansehen und ihren Rang missbrauchen, um Vorteile zu erlangen.

FDP-Parlamentsgeschäftsführer Stephan Thomae mahnt Tempo an: "Das müssen wir jetzt mit hoher Priorität vorantreiben", sagt er BR24. Der BGH habe zwar entschieden, dass Sauter und Nüßlein straffrei bleiben. Das heißt für Thomae aber nicht, dass ihr Verhalten legitim war. "Ein Mandat für persönliche Bereicherung zu nutzen, ist moralisch zutiefst verwerflich", erklärt der Allgäuer FDP-Bundestagsabgeordnete.

Nüßlein sieht sich bestätigt

Alfred Sauter und Georg Nüßlein muss das alles nicht kümmern. Mit dem Beschluss des Bundesgerichtshofs ist eine Anklage wegen Abgeordneten-Bestechlichkeit so gut wie ausgeschlossen. Der ehemalige CSU-Bundestagsabgeordnete Nüßlein sieht sich voll und ganz bestätigt.

Schon während der Durchsuchung seines Bundestagsbüros im Februar 2021 hatte der CSU-Abgeordnete auf Nachfrage von BR24 gesagt, die Vorwürfe seien "haltlos". In einem Schreiben seines Anwalts erklärt Nüßlein nun: "Wenn derartige Geschäfte für Abgeordnete verboten gewesen wären, hätte ich keine gemacht."

Dass er preiswerte Masken organisiert hat, hält Nüßlein nicht für verwerflich – im Gegenteil. Der Staat habe, so rechnet Nüßlein vor, neun Millionen Euro gespart. Seine Vermittlung sei also kein Geschäft mit der Not der Menschen gewesen, sondern dagegen. Die zwischenzeitlich unter Arrest genommenen 660.000 Euro als Provision dürften schon bald auf seinem Konto eingehen. Alfred Sauter erwartet 1,24 Millionen Euro.