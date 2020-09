Ludwig-Erhard-Stiftung: Tichy gibt Vorsitz ab

Der in die Kritik geratene Journalist Roland Tichy gibt den Vorsitz der Ludwig-Erhard-Stiftung ab. Er werde bei der Mitgliederversammlung am 30. Oktober - dem Ende seiner turnusgemäßen Amtszeit - nicht zur Wiederwahl stellen, teilte der Vorstand der Stiftung am Donnerstag in einem Schreiben an die Mitglieder mit.Gründe wurden in dem Rundschreiben nicht genannt. Nach bisherigen Informationen bleibt Tichy aber Mitglied der Ludwig-Erhard-Stiftung.

Staatsministerin Bär kritisiert Tichy für sexistische Äußerung

Zuvor hatte die Staatsministerin für Digitales, Dorothee Bär (CSU) ihre Mitgliedschaft in der Stiftung aus Protest gegen Tichy gekündigt. "Grund für diese Entscheidung ist eine Publikation in dem Magazin 'Tichys Einblick', die frauenverachtende und in höchstem Ausmaß sexistische Äußerungen gegenüber meiner Kollegin Sawsan Chebli enthält", sagte Bär dem Handelsblatt.

Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und der Vorsitzende der Mittelstandsunion, Carsten Linnemann, hatten angekündigt, ihre Mitgliedschaft in der Ludwig-Erhard-Stiftung mit sofortiger Wirkung ruhen zu lassen. Spahn und Linnemann erklärten dazu: "Die Ludwig-Erhard-Stiftung ist eine Institution mit langer Tradition und dem Erbe des Namensgebers verpflichtet. Leider ist seit geraumer Zeit eine Debattenkultur von führenden Vertretern der Stiftung festzustellen, die dieser Verantwortung nicht gerecht wird. Das schadet dem Ansehen Ludwig Erhards."

Weidmann und Chebli zufrieden über Rückzug Tichys

Bundesbankpräsident Jens Weidmann, der - allerdings nicht in seiner Funktion als Bundesbankpräsident - ebenfalls Mitglied der Stiftung ist, zeigte sich mit dem bevorstehenden Rückzug Tichys zufrieden: "Ein personeller Neuanfang ist deshalb wichtig, und ich begrüße, dass Roland Tichy bereit ist, den Weg dafür frei zu machen", so zitiert die Zeitung Weidmann. Auch die durch Tichys sexistische Äußerung diffamierte Chebli meldete sich via Twitter zu Wort: