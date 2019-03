vor 34 Minuten

USA: Lotterie-Jackpot von mehr als 750 Millionen Dollar geknackt

In den USA ist der Jackpot der Powerball-Lotterie in Höhe von 768,4 Millionen Dollar geknackt worden. Die umgerechnet knapp 683 Millionen Euro seien der dritthöchste Gewinn in der US-Geschichte, teilte Powerball mit.