Der Corona-Erklärer tritt ab: Lothar Wieler verlässt das RKI

Lothar Wieler legt sein Amt als Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI) nieder. Er verlasse das RKI zum 1. April, teilten das Bundesgesundheitsministerium und das RKI gemeinsam mit. Wieler scheide "auf eigenen Wunsch" aus, um sich mehr der Forschung und der Lehre zu widmen. Der Schritt sei einvernehmlich mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erfolgt, hieß es.

Wieler mit zentraler Rolle während der Corona-Pandemie

Wieler ist seit März 2015 RKI-Präsident. Er stand vor allem in der Coronavirus-Pandemie mehrfach in der Öffentlichkeit und trat gemeinsam mit Lauterbach und dessen Vorgänger Jens Spahn (CDU) regelmäßig vor der Presse auf. In der Debatte um Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung vertrat Wieler eine strengere Haltung als manch anderer, was ihm von einigen Seiten Kritik einbrachte, darunter von der FDP.

"In der Pandemie hat das Robert Koch-Institut seine Exzellenz unter Beweis gestellt", erklärte der 61-jährige Wissenschaftler. Wieler dankte den RKI-Mitarbeitern für ihren "außergewöhnlichen Einsatz" und ebenso den Gesundheitsministern, mit denen er habe zusammenarbeiten dürfen.

Lauterbach würdigt Verdienste von Wieler

Minister Lauterbach bescheinigte Wieler "bei der Bewältigung der Pandemie für das Land bleibende und herausragende Verdienste" und betonte: "Ohne Prof. Wieler wäre Deutschland deutlich schlechter durch diese Pandemie gekommen." Lauterbach erklärte, er habe die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Wieler sehr geschätzt.

Daran gab es aber in der Vergangenheit Zweifel, unter anderem als sich der Minister und der RKI-Chef über den Status von Genesenen stritten. Wieler betonte in seiner Abschiedserklärung: "Die Unabhängigkeit der Forschung muss auch zukünftig akzeptiert werden, denn sie ist unabdingbar, damit das RKI seine Aufgaben erfüllen kann." Eine klare Warnung an die Politik, sich nicht in die Belange des Instituts einzumischen.

Verdienste, Anfeindungen und Drohungen

Der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsbundestagsfraktion, Tino Sorge (CDU), würdigte Wielers Eintreten für eine "wissenschafts- und faktenbasierte Pandemiepolitik". Der scheidende RKI-Chef habe sich "wie kaum ein anderer Experte" in der Pandemie "um unser Land verdient gemacht", sagte Sorge dem "Handelsblatt". Er erinnerte auch an "Anfeindungen und Bedrohungen", denen Wieler deshalb ausgesetzt gewesen sei.

Der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen bezeichnete Wielers Rückzug als "großen Verlust für das RKI und unser Land". Ohne dessen Expertise hätte Deutschland in der Pandemie "deutlich schlechter dagestanden", erklärte der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion.

Der FDP-Gesundheitsexperte Andrew Ullmann dankte Wieler für seine Arbeit und bedauerte dessen Rücktritt. "Er und sein Team am RKI haben während der Pandemie unermüdlich gearbeitet und informiert", erklärte Ullmann. Auch er erinnerte an die "persönlichen Angriffe" auf den RKI-Chef während der Pandemie. Für diesen sei es "nicht immer einfach" gewesen, fügte er an.

RKI-Chef zeigte sich selbstkritisch

47 Auftritte - so zählte es die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" - hatte allein Wieler vor der Bundespressekonferenz in der Corona-Krise. Im Gespräch mit der Zeitung zeigte sich der RKI-Präsident vor gut einem Monat selbstkritisch. "Ich hätte mir im Nachhinein gewünscht, dass ich manche Dinge besser erklärt hätte", sagte der Rheinländer.

Konkret nannte er die Kommunikation des RKI zu den sich verändernden Empfehlungen, wie lange sich eine infizierte Person isolieren sollte. "Ich glaube, dass nicht alle Menschen nachvollzogen haben, wie sich die Erkenntnisse über das Virus mit der Zeit verändert haben und warum das dann zu anderen Schlussfolgerungen führte." Er hätte sich für manches wohl zum Erklären mehr Zeit nehmen müssen, und auch das Vorwissen der Menschen habe er wohl etwas überschätzt.

Schaade übernimmt vorübergehend

Wieler ist von Hause aus Veterinär. 1998 wurde er Professor und dann geschäftsführender Direktor des Instituts für Mikrobiologie und Tierseuchen an der Freien Universität Berlin, bevor er das Amt des RKI-Präsidenten übernahm. In dieser Rolle wurde Wieler zum Überbringer der schwierigen Neuigkeiten zur Corona-Lage.

Details zu den Zukunftsplänen Wielers wurden nicht genannt. Für eine Übergangszeit werde sein Stellvertreter Lars Schaade den Posten übernehmen, hieß es. Auf Twitter verwendete das RKI das Stichwort #DankeWieler.

Mit Informationen von AFP, dpa und Reuters